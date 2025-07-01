Έρχεται το τέλος για το ποδόσφαιρο όπως το γνωρίζουμε; Αυτό προσπαθεί να κάνει μάλλον η Κίνα, καθώς τέσσερις ομάδες ανθροποειδών ρομπότ αναμετρήθηκαν μεταξύ τους στο Πεκίνο, σε παιχνίδια τριών εναντίων τριών, με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης.

Καθώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει κατηγορηθεί για τη «ρομπορική» φύση του λόγω της έντονης εμμονής με την τακτική τελειότητα, οι αγώνες στην Κίνα έδειξαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αργεί ακόμη να αντικαταστήσει σταρ του αθλήματος όπως ο Κιλιάν Μπαπέ. Όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο των αναμετρήσεων, τα ρομπότ φαίνονται να δυσκολεύονται να κλωτσήσουν την μπάλα ή ακόμα και να μείνουν όρθια, ενώ ενίοτε πέφτουν με τρόπο που θα ανάγκασε τον διαιτητή σε κανονικό αγώνα να βγάλει κίτρινη κάρτα για «θέατρο».

Ο Cheng Hao, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Booster Robotics, της εταιρείας που προμήθευσε τα ρομπότ - ποδοσφαιριστές, δήλωσε ότι οι αγώνες αυτοί αποτελούν το ιδανικό πεδίο δοκιμών για τέτοια ανθρωποειδή ρομπότ. Όπως σημείωσε, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παίζουν με τα ρομπότ μελλοντικά, αν και όπως τονίζει ο Guardian, τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Στα πρακτικά των αναμετρήσεων, το τουρνουά διεξήχθη μεταξύ πανεπιστημιακών ομάδων, οι οποίες εφάρμοσαν τους δικούς τους αλγορίθμους. Στον τελικό, η ομάδα THU Robotics του Πανεπιστημίου Tsinghua νίκησε την ομάδα Mountain Sea του China Agricultural University με σκορ 5-3, κατακτώντας το τουρνουά.

Ένας υποστηρικτής της Tsinghua πανηγύρισε τη νίκη τους, ενώ εξήρε και τον διαγωνισμό. «Τα πήγαν πολύ καλά», είπε για την ομάδα THU, προσθέτοντας ότι και η ομάδα του Mountain Sea ήταν επίσης εντυπωσιακή. «Έφεραν πολλές εκπλήξεις».

