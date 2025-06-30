Η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε τη Δευτέρα στην κριτική των ΗΠΑ για τους τεχνολογικούς κανόνες της, τους οποίους πολλοί φοβόντουσαν ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στη συνέχεια να χαλαρώσουν.

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), που υιοθετήθηκε πρόσφατα, επιδιώκει να περιορίσει την ισχύ των AlphabetGOOGL.O, AmazonAMZN.O, AppleAAPL.O, Meta PlatformsMETA.O, MicrosoftMSFT.O, της κινεζικής ByteDance και Booking.com, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου. Και οι δύο νομοθεσίες έχουν δεχθεί πυρά από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία λέει ότι στοχεύει άδικα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

«Οι νομοθεσίες δεν θα αλλάξουν. Ο (Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές) DMA και ο (Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες) DSA δεν βρίσκονται στο τραπέζι των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ, Thomas Regnier σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος είπε ότι η ΕΕ δεν θα ανεχθεί καμία παρέμβαση από ξένες κυβερνήσεις στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλει τους κανόνες της, οι οποίοι συνοδεύονται από υψηλά πρόστιμα για παραβιάσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Δεν πρόκειται να προσαρμόσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας μας με βάση τις ενέργειες τρίτων χωρών. Αν ξεκινούσαμε να το κάνουμε αυτό, τότε θα έπρεπε να το κάνουμε με πολλές τρίτες χώρες», δήλωσε ο Regnier.

Η ΕΕ επέβαλε τα πρώτα πρόστιμα στην Apple και τη Meta φέτος, με αμφότερες να διακινδυνεύουν περαιτέρω με ημερήσια πρόστιμα εάν οι ρυθμιστικές αρχές διαπιστώσουν ότι δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τους κανόνες τους επόμενους μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.