Αλλάζουν τα logistics: Η Amazon κοντεύει να «απασχολεί» περισσότερα ρομπότ από ανθρώπους στις εγκαταστάσεις της

Η αυτοματοποίηση της Amazon στις εγκαταστάσεις της πλησιάζει ένα νέο ιστορικό ορόσημο, καθώς - όπως σημειώνει η Wall Street Journal σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ - σύντομα θα «απασχολεί» τόσα ρομπότ όσο και ανθρώπους.

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, σημειώνει η WSJ, που έχει δαπανήσει χρόνια στην προσπάθεια αυτοματοποίησης εργασιών που προηγουμένως γίνονται από ανθρώπους στις εγκαταστάσεις του, έχει αναπτύξει περισσότερα από ένα εκατ. ρομπότ σε αυτούς τους χώρους εργασίας, όπως ανέφερε η ίδια η εταιρεία. Πρόκειται για τα περισσότερα ρομπότ που έχει αναπτύξει ποτέ της η Amazon και πλησιάζει τον αριθμό των ανθρώπων που απασχολεί στις εγκαταστάσεις της.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, στις αποθήκες της Amazon ακούγονται έντονοι ήχοι από μεταλλικούς βραχίονες που πραγματοποιούν διάφορες εργασίες, από ρομπότ που κινούνται στους ορόφους μεταφέροντας αντικείμενα ενώ σε άλλα σημεία θα υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα που ταξινομούν διάφορα αντικείμενα, με άλλα ρομπότ να βοηθούν στη συσκευασία για τις αποστολές.

Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο, είναι ένα από τα νεότερα ρομπότ της Amazon, ονόματι Vulcan, το οποίο έχει την αίσθηση της αφής, γεγονός που του επιτρέπει να επιλέγει αντικείμενα από πολλά ράφια. Εξάλλου, η Amazon έχει λάβει προσφάτων μέτρα για να συνδέσει τα ρομπότ της με τις διαδικασίες εκτέλεσης παραγγελιών, ώστε οι μηχανές να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους ανθρώπους.

«Βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της πλήρους ενσωμάτωσης της ρομποτικής», δήλωσε ο Rueben Scriven, διευθυντής ερευνών στην Interact Analysis.

Η Amazon ανέφερε ότι περίπου το 75% των διεθνών παραδόσεών της υποστηρίζονται με κάποιο τρόπο από τη ρομποτική. Η αύξηση της αυτοματοποίησης έχει ενισχύσει την παραγωγικότητα της Amazon, ενώ έχει λύσει προβλήματα όπως η μεγάλη εναλλαγή προσωπικού στις εγκαταστάσεις της.

Για ορισμένους υπαλλήλους της εταιρείας, η αυξανόμενη αυτοματοποίηση σημαίνει την αντικατάσταση ορισμένων επαναλαμβανόμενων εργασιών με πιο εξειδικευμένες εργασίες διαχείρισης των μηχανημάτων. «Πίστευα ότι θα σήκωνα βαριά πράγματα, ότι θα έτρεχα σαν τρελή», δήλωσε η Neisha Cruz, η οποία πέρασε πέντε χρόνια κουβαλώντας αντικείμενα σε μια αποθήκη της Amazon, πριν εκπαιδευτεί να επιβλέπει τα ρομποτικά συστήματα. Σήμερα όμως, κάθεται πλέον σε έναν υπολογιστή και διασφαλίζει να λειτουργούν σωστά τα ρομπότ σε όλες τις εγκαταστάσεις της Amazon στις ΗΠΑ και πλέον έχει 2,5 φορές μεγαλύτερο μισθό από όταν ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία.

Στο μεταξύ, όπως σημειώνει η WSJ, τα ρομπότ αντικαθιστούν ορισμένους υπαλλήλους, με την Amazon να επιβραδύνει τις προσλήψεις. Ο γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου απασχολεί συνολικά περίπου 1,56 εκατ. υπαλλήλους, με την πλειονότητα από αυτούς να εργάζονται στις αποθήκες. Εξάλλου, ο μέσος αριθμός εργαζομένων που απασχολούσε η Amazon στις εγκαταστάσεις της πέρυσι - περίπου 670 - ήταν ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί τα τελευταία 16 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση της WSJ. Ορισμένες από τις νεότερες εγκαταστάσεις της Amazon, όπως αυτές που πραγματοποιούν εργασίες για αυθημερόν παραδόσεις, διαθέτουν «μικρότερο αριθμό ανθρώπων υπαλλήλων και μας βοηθούν να κάνουμε παραδόσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Στο μεταξύ, ορισμένα ρομπότ πραγματοποιούν διάφορες εργασίες σε συνεργασία και με τον άνθρωπο. Το ρομποτικό σύστημα που βοηθά στην ταξινόμηση των αποθεμάτων μεταφέρει τα προϊόντα σε έναν υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια επιλέγει όσα προορίζονται για μια παραγγελία.

Σημειώνεται ότι η Amazon έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 700.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο για υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας που μπορεί να περιλαμβάνουν εργασία στον τομέα της ρομποτικής, ανέφερε η εταιρεία. Ο επικεφαλής τεχνολόγος της Amazon Robotics, Tye Brady, δήλωσε ωστόσο σε συνέντευξή του ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να χρειάζεται πολλούς εργαζόμενους και ότι τα νέα ρομπότ έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη δουλειά τους και όχι να τους αντικαταστίσουν.

