Για 40.000 χρόνια, ο Homo Sapiens (Aνθρωπος ο Σοφός) ήταν το μόνο ανθρώπινο είδος που περπατούσε στη Γη. Οι Νεάντερταλ και οι μυστηριώδεις Ντενίσοβαν (Άνθρωπος της Ντενίσοβα) είναι οι πιο στενοί αρχαίοι συγγενείς μας.

Οι Νεάντερταλ (είδος του Homo Sapiens το οποίο πιθανολογείται ότι γενετικά επιβίωσε στον Σύγχρονο Άνθρωπο) εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 400.000 χρόνια και οι Ντενίσοβαν - ένα πολύ πιο ασαφές είδος αρχαϊκού ανθρώπου του γένους Homo , που αποσχίστηκε από την εξελικτική γραμμή των Νεάντερταλ – εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 430.000 χρόνια.

Από τα άφθονα απολιθώματα, γνωρίζουμε ότι οι Νεάντερταλ ήταν κατά μέσο όρο λίγο πιο κοντοί από εμάς, πιο γεροδεμένοι, με μεγαλύτερα κεφάλια, κοντύτερα πόδια και φαρδύτερους γοφούς.

Τα κρανία τους δείχνουν ότι είχαν χώρο για μεγαλύτερο εγκέφαλο από τους σύγχρονους ανθρώπους και σήμερα θα διακρίνονταν για τα τεράστια ενωμένα φρύδια και τα μικρά μέτωπά τους.

Όχι και τόσο διαφορετικοί...

Αν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας εξαφανίστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια, μερικά διάσπαρτα ίχνη του DNA τους πέρασαν και στους σημερινούς ανθρώπους. Η MailOnline ζήτησε από τους ειδικούς να σκιαγραφήσουν πώς θα έμοιαζε ο κόσμος αν οι Νεάντερταλ και οι Ντενίσοβαν δεν είχαν εξαφανιστεί και ζούσαν σήμερα ανάμεσά μας.

Οι έρευνες, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, έδειξαν ότι οι προϊστορικοί κάτοικοι της Γης μπορεί να μην ήταν και τόσο διαφορετικοί από τους σύγχρονους ανθρώπους σήμερα.

Εμφανισιακά, ένας σύγχρονος Νεάντερταλ θα έμοιαζε αρκετά με τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά θα ξεχώριζε ανάμεσα στο πλήθος για τα λίγο πιο έντονα χαρακτηριστικά του.

Ο καθηγητής John Hawks, ανθρωπολόγος από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, δήλωσε στην MailOnline: «Δεν γνωρίζουμε κανένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό που να κάνει τους Νεάντερταλ ξεχωριστούς. Σχεδόν κάθε φυσικό χαρακτηριστικό των Νεάντερταλ αλληλεπικαλύπτεται στην παραλλαγή του με το δικό μας σήμερα, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό».

Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον καθηγητή, ότι δεν θα έμοιαζαν με τους ανθρώπους των σπηλαίων, αλλά μάλλον με μια ελαφρώς διαφορετική παραλλαγή των σημερινών ανθρώπων.

Από την άλλη πλευρά, καθώς λίγα πράγματα έχουν γίνει ακόμα γνωστά, οι Ντενίσοβαν αποτελούν για την επιστήμη μεγαλύτερο μυστήριο.

Μόλις αυτόν τον μήνα οι επιστήμονες αναγνώρισαν το πρώτο κρανίο των Ντενίσοβαν. Με βάση αυτό, οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι Ντενίσοβαν θα είχαν πλατύ πρόσωπο με βαριά, επίπεδα μάγουλα, πλατύ στόμα και μεγάλη μύτη.

Επίσης, με βάση κάποια λιγοστά θραύσματα οστών που βρέθηκαν, θα ήταν εξαιρετικά μεγαλόσωμοι και πολύ πιο μυώδεις και δυνατοί από τον πιο αδύνατο Homo sapiens.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δρ. Χιούγκο Ζέμπεργκ, γενετιστή στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Σουηδία, τα γονίδια των Ντενίσοβαν είναι υπεύθυνα για την προσαρμογή των Θιβετιανών σε μεγάλο υψόμετρο, ενώ «πέρασαν» και στο σχήμα των χειλιών στους πληθυσμούς της Λατινικής Αμερικής».

Πώς θα προσαρμοζόταν στη σύγχρονη κοινωνία

Σε αντίθεση με τους σύγχρονους ανθρώπους, οι Νεάντερταλ και οι Ντενίσοβαν δεν εξελίχθηκαν για να είναι κοινωνικοί, καθώς ζούσαν σε μικρές, αρκετά απομονωμένες ομάδες.

Σύμφωνα με τις έρευνες στα γονίδιά τους, ήταν λιγότερο ευέλικτοι γνωστικά, είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επεξεργασία της γλώσσας και δεν διέθεταν γονίδια που σχετίζονται με την αυτογνωσία, τη δημιουργικότητα και τις συμπεριφορές που αποσκοπούσαν στην ευεργετική επίδραση των άλλων.

Γιαυτό θα είχαν προβλήματα προσαρμογής στις υποχρεώσεις και το περιβάλλον της «υπερκοινωνικής» σύγχρονης καθημερινότητας.

Αν ζούσαν σήμερα ανάμεσά μας, οι Νεάντερταλ και οι Ντενίσοβαν θα ήταν «αντικοινωνικοί» σε σχέση με την εξωστρέφεια του σύγχρονου ανθρώπου, πιο ανεξάρτητοι και θα δυσκολεύονταν να ζήσουν σε μεγάλες πόλεις.

Αν αυτά τα είδη δεν είχαν εξαφανιστεί, ίσως να συνέχιζαν να διασταυρώνονται και να αναμειγνύουν περαιτέρω τα γονίδιά μας. «Κατά κάποιο τρόπο δεν εξαφανίστηκαν ποτέ. Συγχωνευθήκαμε!» δήλωσε στην MailOnline ο Δρ. Ζεμπερκ.

