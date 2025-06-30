Λογαριασμός
Πώς θα έμοιαζαν σήμερα οι προϊστορικοί άνθρωποι, αν ζούσαν αναμεσά μας - Εντυπωσιακές φωτογραφίες ΑΙ

Οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 400.000 χρόνια και οι Ντενίσοβαν εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 430.000 χρόνια

νεαντερταλ

Για  40.000 χρόνια, ο Homo Sapiens (Aνθρωπος ο Σοφός) ήταν το μόνο ανθρώπινο είδος που περπατούσε στη Γη. Οι Νεάντερταλ και οι μυστηριώδεις Ντενίσοβαν (Άνθρωπος της Ντενίσοβα) είναι οι πιο στενοί αρχαίοι συγγενείς μας.

Οι Νεάντερταλ (είδος του Homo Sapiens το οποίο πιθανολογείται ότι γενετικά επιβίωσε στον Σύγχρονο Άνθρωπο) εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 400.000 χρόνια και οι Ντενίσοβαν - ένα πολύ πιο ασαφές είδος αρχαϊκού ανθρώπου του γένους Homo , που αποσχίστηκε από την εξελικτική γραμμή των Νεάντερταλ – εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 430.000 χρόνια.

Από τα άφθονα απολιθώματα, γνωρίζουμε ότι οι Νεάντερταλ ήταν κατά μέσο όρο λίγο πιο κοντοί από εμάς, πιο γεροδεμένοι, με μεγαλύτερα κεφάλια, κοντύτερα πόδια και φαρδύτερους γοφούς.

Τα κρανία τους δείχνουν ότι είχαν χώρο για μεγαλύτερο εγκέφαλο από τους σύγχρονους ανθρώπους και σήμερα θα διακρίνονταν για τα τεράστια ενωμένα φρύδια και τα μικρά μέτωπά τους. 

Όχι και τόσο διαφορετικοί...

Αν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας εξαφανίστηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια, μερικά διάσπαρτα ίχνη του DNA τους πέρασαν και στους σημερινούς ανθρώπους. Η MailOnline ζήτησε από τους ειδικούς να σκιαγραφήσουν πώς θα έμοιαζε ο κόσμος αν οι Νεάντερταλ και οι Ντενίσοβαν δεν είχαν εξαφανιστεί και ζούσαν σήμερα ανάμεσά μας. 

Οι έρευνες, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, έδειξαν ότι οι προϊστορικοί κάτοικοι της Γης μπορεί να μην ήταν και τόσο διαφορετικοί από τους σύγχρονους ανθρώπους σήμερα.

This reconstruction from the Neanderthal Museum, Germany, shows what a Neanderthal man might look like in the modern day

Neanderthals are our closest living relatives and share all our features to some degree. However, neanderthals have a stronger brow and a smaller forehead. Their skin tone would have depended on their climate, much like modern humans today (AI-generated impression)

Εμφανισιακά, ένας σύγχρονος Νεάντερταλ θα έμοιαζε αρκετά με τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά θα ξεχώριζε ανάμεσα στο πλήθος για τα λίγο πιο έντονα χαρακτηριστικά του. 

Ο καθηγητής John Hawks, ανθρωπολόγος από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, δήλωσε στην MailOnline: «Δεν γνωρίζουμε κανένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό που να κάνει τους Νεάντερταλ ξεχωριστούς. Σχεδόν κάθε φυσικό χαρακτηριστικό των Νεάντερταλ αλληλεπικαλύπτεται στην παραλλαγή του με το δικό μας σήμερα, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό». 

Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον καθηγητή, ότι δεν θα έμοιαζαν με τους ανθρώπους των σπηλαίων, αλλά μάλλον με μια ελαφρώς διαφορετική παραλλαγή των σημερινών ανθρώπων.

Neanderthals and modern humans interbred when we overlapped and would likely continue to into the future. Scientists say that male Neanderthal and Homo sapiens female couples would have had the highest likelihood of producing fertile hybrid offspring (AI-generated impression)

Από την άλλη πλευρά, καθώς λίγα πράγματα έχουν γίνει ακόμα γνωστά, οι Ντενίσοβαν αποτελούν για την επιστήμη μεγαλύτερο μυστήριο.

Μόλις αυτόν τον μήνα οι επιστήμονες αναγνώρισαν το πρώτο κρανίο των Ντενίσοβαν. Με βάση αυτό, οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι Ντενίσοβαν θα είχαν πλατύ πρόσωπο με βαριά, επίπεδα μάγουλα, πλατύ στόμα και μεγάλη μύτη.

Επίσης, με βάση κάποια λιγοστά θραύσματα οστών που βρέθηκαν, θα ήταν εξαιρετικά μεγαλόσωμοι και πολύ πιο μυώδεις και δυνατοί από τον πιο αδύνατο Homo sapiens.

Not much is known about Denisovans, but they were likely very muscular and well-adapted to cold environments. Their heads were also larger than Homo sapiens' and they had bigger brains (AI-generated impression)

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δρ. Χιούγκο Ζέμπεργκ, γενετιστή στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Σουηδία, τα γονίδια των Ντενίσοβαν είναι υπεύθυνα για την προσαρμογή των Θιβετιανών σε μεγάλο υψόμετρο, ενώ «πέρασαν» και στο σχήμα των χειλιών στους πληθυσμούς της Λατινικής Αμερικής».

Denisovan genes are responsible for high-altitude adaptations in Tibetans. If they hadn't gone extinct, even more of their genes would have mixed into the modern human genome (AI-generated impression)

Πώς θα προσαρμοζόταν στη σύγχρονη κοινωνία

Σε αντίθεση με τους σύγχρονους ανθρώπους, οι Νεάντερταλ και οι Ντενίσοβαν δεν εξελίχθηκαν για να είναι κοινωνικοί, καθώς ζούσαν σε μικρές, αρκετά απομονωμένες ομάδες.

Σύμφωνα με τις έρευνες στα γονίδιά τους, ήταν λιγότερο ευέλικτοι γνωστικά, είχαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επεξεργασία της γλώσσας και δεν διέθεταν γονίδια που σχετίζονται με την αυτογνωσία, τη δημιουργικότητα και τις συμπεριφορές που αποσκοπούσαν στην ευεργετική επίδραση των άλλων.

Γιαυτό θα είχαν προβλήματα προσαρμογής στις υποχρεώσεις και το περιβάλλον της «υπερκοινωνικής» σύγχρονης καθημερινότητας.

What would Neanderthals and Denisovans look like if they hadn't gone extinct? The experts say they might not be so different from modern humans today (AI-generated impression)

Unlike modern humans, Neanderthals and Denisovans didn't evolve to be so sociable. Scientists say they would find it difficult to integrate into our hyper-social society (AI-generated impression)

Αν ζούσαν σήμερα ανάμεσά μας, οι Νεάντερταλ και οι Ντενίσοβαν θα ήταν «αντικοινωνικοί» σε σχέση με την εξωστρέφεια του σύγχρονου ανθρώπου, πιο ανεξάρτητοι και θα δυσκολεύονταν να ζήσουν σε μεγάλες πόλεις.

Neanderthals and Denisovans were less social than humans and were less likely to 'follow the herd'. They may have been more independent, but would find it hard to live in large modern cities

Αν αυτά τα είδη δεν είχαν εξαφανιστεί, ίσως να συνέχιζαν να διασταυρώνονται και να αναμειγνύουν περαιτέρω τα γονίδιά μας. «Κατά κάποιο τρόπο δεν εξαφανίστηκαν ποτέ. Συγχωνευθήκαμε!» δήλωσε στην MailOnline ο Δρ. Ζεμπερκ.

