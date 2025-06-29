Velvet Sundown: Το συγκρότημα που γνωρίζει επιτυχία φέρεται να είναι... AI

Οι Velvet Sundown «δεν υπάρχουν». Όχι, δεν εννοούμε ότι είναι... καταπληκτικοί βάσει της αργκό των νέων, αλλά ότι όντως δεν υπάρχουν, καθώς φέρεται να είναι ένα συγκρότημα δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη.

Έχετε ακούσει για τους Velvet Sundown; Είναι κάπως σαν τους Velvet Underground, εκτός από το ότι οι Velvet Underground είναι σίγουρα αληθινοί, και η ετυμηγορία για τους Velvet Sundown δεν έχει ακόμη βγει σχολιάζει το Mashable.

Οι φωτογραφίες του συγκροτήματος φαίνονται δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη - πολύ καθαρές, χωρίς προσωπικότητα, κι όμως η μπάντα έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 372.000 μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα streaming Spotify, η οποία κατηγορείται ότι του προωθεί χωρίς να ενημερώνει για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι τίτλοι των τραγουδιών στο Spotify είναι επίσης λίγο ύποπτοι. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες θα έχουν συνεργάτες στους τίτλους, αλλά στο συγκρότημα είναι μόνο οι ίδιοι οι «μουσικοί», δεν αναφέρεται καν παραγωγός.

«Οι Velvet Sundown δεν προσπαθούν να αναβιώσουν το παρελθόν», αναφέρει το βιογραφικό τους στο Spotify. «Το ξαναγράφουν. Ακούγονται σαν η ανάμνηση μιας εποχής που δεν συνέβη ποτέ στην πραγματικότητα... αλλά με κάποιο τρόπο το κάνουν να φαίνεται αληθινό».

Οι φωτογραφίες του συγκροτήματος φαίνονται αξιοσημείωτα δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη - πολύ καθαρές, παράξενα ανέκφραστες, κι όμως έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 372.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Το βιογραφικό τους αναφέρει ότι είναι «σιωπηλά μαγευτικοί» και χρησιμοποιεί αυτές τις περίεργες, αόριστες μεταφορές που είναι τόσο συνηθισμένες σε κείμενα που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η σύγκριση της μουσικής του συγκροτήματος με «ένα άρωμα που σε ταξιδεύει ξαφνικά κάπου που δεν το περίμενες».

Οι τίτλοι των τραγουδιών στο Spotify είναι επίσης λίγο ύποπτοι. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες θα έχουν πολλά άτομα στους τίτλους, αλλά οι τίτλοι στο Spotify για κάθε τραγούδι τους είναι «Ερμηνευμένο από», «Γράφτηκε από» και «Πηγή» από τους The Velvet Sundown. Δεν υπάρχει παραγωγός που να αναφέρεται.

Ενώ το συγκρότημα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, έχει κάνει επίσης λίγα για να αποδείξει το αντίθετο. Μια ανάρτηση στο Reddit αναφέρει ότι δεν υπάρχει «ούτε ένα ίχνος απόδειξης στο διαδίκτυο ότι αυτό το συγκρότημα υπήρξε ποτέ».

Αλλά, τελικά, δεν υπάρχει καμία πραγματική απόδειξη ότι το συγκρότημα είναι δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη, και εκεί βρίσκεται η δυσκολία. Όταν είναι ήδη τόσο δύσκολο να καταλάβεις αν ένα τραγούδι έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ποιου δουλειά είναι να πει την αλήθεια; Το πρόβλημα έχει οδηγήσει ορισμένους χρήστες να εκφράσουν την απογοήτευσή τους επειδή το Spotify δεν ενημέρωσε τους ακροατές αν το συγκρότημα έχει δημιουργηθεί ή όχι από τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, το συγκρότημα βρίσκεται επίσης στις πλατφόρμες Apple Music και Amazon Music.

Το Spotify δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το Mashable.

