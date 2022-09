Εκπληκτική εικόνα της Γης από τον ISS: Φωτεινό πεδίο διατρέχει τον ουρανό πάνω από τον Ινδικό ωκεανό - Δείτε βίντεο

Ο πλανήτης μας κρύβει ακόμα χιλιάδες μυστικά και πολύ περισσότερες ομορφιές.

Αστροναύτης του ISS κατέγραψε με την κάμερά του το πέρασμα ενός φωτεινού πεδίου σε τροχιά πάνω από τον Ινδικό ωκεανό, καθηλώνοντας με την εικόνα που παρουσίασε.

Δείτε το time-lapse βίντεο που ανέβηκε από τον ISS, πάνω από τη Θάλασσα των Κοραλιών, ανοιχτά της Αυστραλίας:

This time-lapse video shows an orbital pass above an aurora-draped Indian Ocean all the way to a moonlit Coral Sea east of Australia. pic.twitter.com/U5pGdtdRvD