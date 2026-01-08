Λογαριασμός
iPhone 18 Pro: Ριζική αλλαγή μετά από χρόνια στην οθόνη του κινητού; Δείτε concept

Πρόκειται για ένα αίτημα πολλών χρηστών της Apple, μια ευχή που φέτος μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ενώ το 2027 λέγεται ότι θα υπάρχει και... συνέχεια  

iPhone

Ριζική αλλαγή μετά από χρόνια θα σημειωθεί στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων iPhone; Πρόκειται για ένα αίτημα πολλών χρηστών της Apple, μια ευχή που φέτος μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ενώ το 2027 λέγεται ότι θα υπάρχει και... συνέχεια. 

Αν όχι όλα τα κινητά της σειράς της Apple, το iPhone 18 Pro είναι πολύ πιθανό να υιοθετήσει έναν συνδυασμό Face ID κάτω από την οθόνη και μιας μπροστινής κάμερας όπως στα κινητά Android, αλλά αριστερά της οθόνης. 


Παρότι η Apple δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα αυτές τις λεπτομέρειες, αρκετές διαρροές από έγκυρες πηγές με καλό ιστορικό (συμπεριλαμβανομένων αναφορών από το The Information και τον IceUniverse) υποδηλώνουν ότι το 2026 είναι η χρονιά που η Apple τελικά θα κρύψει το Face ID, δηλαδή την αναγνώριση προσώπου για το ξεκλείδωμα του κινητού.

Εάν αυτές οι αναφορές επιβεβαιωθούν, το iPhone 18 Pro θα απομακρυνθεί από τη σημερινή εγκοπή του Face ID που μοιάζει σε σχήμα με «χάπι».

Η μετακίνηση της κάμερας στη γωνία υποδηλώνει ότι η Apple μπορεί να αποσύρει την κεντρική επωνυμία Dynamic Island ή να την εξελίξει σε ένα στοιχείο λογισμικού που «αναπτύσσεται» από τη γωνία της οθόνης ή εντελώς ανεξάρτητα.

Η μετακίνηση της οπής της κάμερας στη γωνία επιτρέπει στο κέντρο της γραμμής κατάστασης (status bar) να είναι εντελώς καθαρό για ειδοποιήσεις και τα εικονίδια του συστήματος.

Τελικός στόχος της Apple φέρεται να είναι και η κατάργηση της οπής της κάμερας για μια «απολύτως καθαρή» οθόνη, αλλά το 2027, στην επέτειο 20 χρόνων από την ιστορική κυκλοφορία του πρώτου iPhone.

 
Πηγή: skai.gr

