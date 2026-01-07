The Truth is out there? Η CIA «αδειάζει» τη NASA για έναν διαστημικό αντικείμενο και αναζωπυρώνει τα σενάρια συνωμοσίας. Ο λόγος για το 3I/ATLAS, το διαστρικό αντικείμενο που διασχίζει ταχύτατα το ηλιακό μας σύστημα, αναφέρει η Daily Mail.

Παρότι η NASA ισχυρίστηκε ότι το αντικείμενο είναι ένας συνηθισμένος κομήτης, ένας παγωμένος βράχος με μια μακριά ουρά αερίου και σκόνης, οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών αρνήθηκαν να απαντήσουν εάν διερεύνησαν την πιθανότητα το 3I/ATLAS να είναι ένα εξωγήινο σκάφος.

Απαντώντας σε αίτημα που έγινε στο πλαίσιο του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης (FOIA) του Νοεμβρίου 2025 σχετικά με τον υποτιθέμενο κομήτη, η CIA δήλωσε ότι δεν μπορούσε «ούτε να αρνηθεί ούτε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή μη ύπαρξη αρχείων» σχετικά με το 3I/ATLAS.



Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι το αντικείμενο δεν έδειξε σημάδια ότι φιλοξενούσε εξωγήινη ζωή ή ότι ήταν ένα τεχνητά κατασκευασμένο διαστημόπλοιο από τότε που εντοπίστηκε, τον Ιούλιο του 2025.

Ωστόσο, η CIA αποφάσισε να παράσχει αυτό που είναι γνωστό ως «απάντηση Glomar». Είναι ένας τρόπος για την κυβέρνηση να πει: «Δεν πρόκειται να σας πούμε αν έχουμε πληροφορίες ή όχι, επειδή ακόμη και η παραδοχή αυτών θα μπορούσε να αποκαλύψει ευαίσθητα μυστικά».

Ο καθηγητής αστροφυσικής του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ, συνέχισε να αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της NASA, τονίζοντας ότι ο 3I/ATLAS έχει επιδείξει τουλάχιστον 12 παράξενες συμπεριφορές που οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν ως φυσικά φαινόμενα.

Αυτές οι ανωμαλίες περιλαμβάνουν το αντικείμενο να έχει μια φωτεινή «αντιουρά» που δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από έναν κανονικό κομήτη, αλλαγές πορείας που αψηφούν τους νόμους της βαρύτητας και ένα κέλυφος νικελίου, το οποίο είναι ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται συνήθως από διαστημόπλοια για την εκτροπή της θερμότητας.

«Το γεγονός ότι αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως αρκετά ευαίσθητες ώστε να ταξινομηθούν από τη CIA είναι εκπληκτικό, δεδομένου ότι αξιωματούχοι της NASA δήλωσαν αποφασιστικά σε συνέντευξη Τύπου στις 19 Νοεμβρίου 2025 ότι ο 3I/ATLAS είναι σίγουρα ένας κομήτης φυσικής προέλευσης», είπε ο Λόεμπ.

Καθώς το 3I/ATLAS πλησιάζει τον Δία στις 16 Μαρτίου, ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ δήλωσε ότι οι νέες αποκαλύψεις από την κοινότητα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση έχει διερευνήσει κρυφά την πιθανότητα το αντικείμενο να αποτελεί εχθρική απειλή, όπως είχε διατυπώσει πέρυσι.

Το αίτημα FOIA υποβλήθηκε από τον ερευνητή UFO και κυβερνητικών συνωμοσιών Τζον Γκρίνγουολντ τον Νεότερο, ο οποίος σημείωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι υπέβαλε έφεση για να λάβει μια σαφέστερη απάντηση από τη CIA.

Ο Γκρίνγουολντ πρόσθεσε ότι έχει υποβάλει το ίδιο αίτημα για πληροφορίες σχετικά με το 3I/ATLAS στη NASA και σε άλλες αμερικανικές υπηρεσίες και εξακολουθεί να περιμένει την απάντησή τους.

Τα αιτήματα FOIA αποτελούν μέρος της αμερικανικής νομοθεσίας που επιτρέπει σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, δημοσιογράφων και ερευνητών, να ζητούν από κυβερνητικές υπηρεσίες έγγραφα ή αρχεία για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Ο οργανισμός πρέπει να δώσει απάντηση, αλλά μπορεί να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες εάν οι πληροφορίες είναι απόρρητες για λόγους εθνικής ασφάλειας ή εμπίπτουν σε ορισμένες εξαιρέσεις.

«Πολύ ενδιαφέρον, προφανώς ο [διευθυντής της CIA Τζον] Ράτκλιφ ξέρει κάτι», ισχυρίστηκε ένα άτομο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται μήνες αφότου η NASA απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα ο 3I/ATLAS να είναι εξωγήινης προέλευσης, με την επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας Νίκι Φοξ να λέει ότι δεν έχουν βρει τίποτα «που θα μας οδηγούσε στο να πιστέψουμε ότι ήταν κάτι άλλο εκτός από κομήτη».

Ωστόσο, η ανακοίνωση της NASA τον Νοέμβριο δημιούργησε περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με την προέλευση του αντικειμένου παρά τις έλυσε, καθώς ο οργανισμός χλευάστηκε ευρέως για τις θολές εικόνες του 3I/ATLAS που δημοσίευσε.

Πολλοί επικριτές επεσήμαναν γρήγορα ότι ερασιτέχνες αστρονόμοι με κοινά τηλεσκόπια είχαν τραβήξει πολύ πιο καθαρές φωτογραφίες του φερόμενου κομήτη καθώς πλησίαζε τη Γη τον Δεκέμβριο, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε απόσταση άνω των 200 εκατομμυρίων μιλίων από το αντικείμενο.

Συγκριτικά, τα διαστημόπλοια της NASA σε τροχιά γύρω από τον Άρη βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των 20 εκατομμυρίων μιλίων από τον 3I/ATLAS στις αρχές Οκτωβρίου 2025, αλλά παρόλα αυτά έστειλαν μόνο εικόνες χαμηλής ανάλυσης του «επισκέπτη», γεγονός που οδήγησε ορισμένους να ισχυριστούν ότι επρόκειτο για συγκάλυψη.

«Οι αξιωματούχοι της NASA ενθαρρύνθηκαν να δώσουν την πιθανή επιστημονική ερμηνεία, ενώ ταυτόχρονα, η σοβαρή εξέταση ενός συμβάντος ‘’μαύρου κύκνου’’ από τη CIA αποκρύφθηκε από το κοινό για να αποφευχθεί ο πανικός χωρίς κανέναν καλό λόγο», εικάζει ο Λόεμπ σε δήλωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ένα συμβάν «μαύρου κύκνου» είναι ένα σπάνιο, εντελώς απροσδόκητο συμβάν που είναι εξαιρετικά απίθανο, αλλά θα μπορούσε να έχει τεράστιες συνέπειες για τον πλανήτη Γη.

Στην περίπτωση του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS, ο Λόεμπ είπε ότι αν η ελάχιστη πιθανότητα ότι το αντικείμενο ήταν τεχνητή εξωγήινη τεχνολογία αποδεικνυόταν αληθινή, θα ήταν ένα τεράστιο σοκ με τεράστιες επιπτώσεις για την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης της ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Η λακωνική απάντηση από τη CIA προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν οι πιστοί των UFO εδώ και οκτώ δεκαετίες, ισχυριζόμενοι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει ό,τι γνωρίζει για την εξωγήινη ζωή.

Λίγες μέρες μετά την υποβολή του αιτήματος FOIA του Γκρίνγουολντ τον Νοέμβριο, κυκλοφόρησε το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ «The Age of Disclosure», στο οποίο πήραν συνεντεύξεις από 34 αξιωματούχους της κυβέρνησης, του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ σχετικά με τις γνώσεις τους για μια φερόμενη συγκάλυψη UFO.

Παρά τις εικασίες, ο στρατός και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία απόδειξη ότι υπάρχουν UFO ή όντα από άλλους πλανήτες.

Πηγή: skai.gr

