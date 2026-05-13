Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε μια προσκεκλημένη ομιλήτρια κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα, όταν χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως «την επόμενη βιομηχανική επανάσταση», με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι απόφοιτοι της τάξης του 2026 του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριντα εξέφρασαν τη σφοδρή αντίθεσή τους προς το διευθυντικό στέλεχος εταιρείας ακινήτων, την ώρα που εκείνη περιέγραφε την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης ως μια εποχή «βαθιών αλλαγών». Η αντίδραση των φοιτητών ήταν τόσο έντονη και θορυβώδης, που η Γκλόρια Κόλφιλντ αναγκάστηκε να σταματήσει, να γυρίσει την πλάτη της και να σηκώσει ψηλά τα χέρια.

«Ουπς, τι συνέβη;» ρώτησε, πριν ξεσπάσει σε ένα νευρικό γέλιο. «Εντάξει, άγγιξα ευαίσθητο σημείο. Μπορώ να τελειώσω;» αναρωτήθηκε. Το πλήθος ηρέμησε και η Κόλφιλντ συνέχισε λέγοντας: «Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελούσε παράγοντα στη ζωή μας». Οι φοιτητές τότε χειροκρότησαν.

«Βλέπω ότι το θέμα προκαλεί διχασμό» σχολίασε η ομιλήτρια, επιχειρώντας για τρίτη φορά να επανέλθει στο θέμα της. Μόλις ανέφερε ότι «οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στην παλάμη των χεριών μας», οι αποδοκιμασίες από το κοινό επέστρεψαν.

«Το λατρεύω αυτό το πάθος, πάμε» απάντησε η ίδια. Στη συνέχεια, παίρνοντας ύφος αυστηρής δασκάλας, πρόσθεσε: «Δεν θέλω να ξανακούσω ακούσω γέλια. Το έχουμε ξανασυζητήσει».

Στη συνέχεια της ομιλία της, συνέκρινε τους σημερινούς φοιτητές με τους φοιτητές της δικής της εποχής, όταν το διαδίκτυο άρχιζε να εδραιώνεται. «Ξέρω ότι ακούγεται αστείο, αλλά τότε δεν είχαμε ιδέα πώς αυτές οι τεχνολογίες θα επηρέαζαν τον κόσμο και τη ζωή μας» εξήγησε. «Υπήρχαν οι ίδιες ανησυχίες που αντιμετωπίζουμε και τώρα, αλλά τελικά αυτό άλλαξε τα δεδομένα για την παγκόσμια οικονομία και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων».

Παρότι το κοινό δεν τη διέκοψε ξανά, οι αποδοκιμασίες αντικατοπτρίζουν το έντονο άγχος που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στους φοιτητές, σχολιάζει ο Guardian.

Οι τελειόφοιτοι ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την αγορά εργασίας και θα μπορούσε στο μέλλον να αντικαταστήσει εξολοκλήρου κάποιες ειδικότητες.

Επίσης, η πίεση για την επιλογή σπουδών που θα είναι «θωρακισμένες» απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστια, την ώρα που μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί προχωρούν σε μειώσεις προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι η AI μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα σε πρωτοφανή κλίμακα.

Από αυτή την τάση δεν φαίνεται να εξαιρείται κανένας κλάδος, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πλέον τα πάντα: από τη γραφιστική και τη δημοσιογραφία μέχρι τη βιομηχανία του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2025 από το Ινστιτούτο Πολιτικής της Σχολής Κένεντι του Χάρβαρντ, η πλειοψηφία των νέων αποφοίτων θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη άμεση απειλή για τις επαγγελματικές τους προοπτικές.



Πηγή: skai.gr

