Την Τρίτη γράφτηκε ιστορία. Η Boom Supersonic, η αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει το ταχύτερο πολιτικό αεροπλάνο στον κόσμο, έσπασε το φράγμα του ήχου για πρώτη φορά στη 12η δοκιμαστική του πτήση που πραγματοποιήθηκε στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας.



Το αεροσκάφος επίδειξης Boom XB-1, είχε ήδη ολοκληρώσει 11 επιτυχημένες δοκιμαστικές πτήσεις από τον Μάρτιο του 2024, και είναι ο πρόδρομος της ανάπτυξης του υπερηχητικού επιβατικού αεροσκάφους της Boom, Overture, τη λεγόμενη «αμερικανική απάντηση στο Κονκόρντ».



Για το πολυαναμενόμενο αεροπλάνο έχουν γίνει ήδη 130 παραγγελίες και προπαραγγελίες από την American Airlines, την United Airlines και την Japan Airlines.



Το αεροσκάφος, ξεπέρασε την Τρίτη τον στόχο του 1,2 Mach (1.358 χιλιόμετρα την ώρα), φθάνοντας τα 1,2 Mach, αφού έφτασε στο υψόμετρο που είχε τεθεί ως στόχος. Έγινε έτσι, το πρώτο πολιτικό υπερηχητικό αεροσκάφος μετά το γαλλικό Κονκόρντ.



Η ταχύτερη ταχύτητα που είχε φτάσει το XB-1 ήταν 0,95 Mach, ακριβώς κάτω από το «υπερηχητικό κατώφλι» του 1 Mach, στην προηγούμενη δοκιμαστική πτήση στις 10 Ιανουαρίου.



Οι φιλοδοξίες της Boom Supersonic είναι υψηλές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Μπλέικ Σολ τόνισε πέρυσι στο CNN ότι αναμένει πως τα υπερηχητικά αεροπλάνα θα αντικαταστήσουν τα συμβατικά αεροσκάφη, και αυτό θα γίνει «στη διάρκεια της ζωής μας».



Το σχέδιο της Boom είναι το Overture να τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος της δεκαετίας, μεταφέροντας 64 έως 80 επιβάτες με ταχύτητα 1,7 Mach, περίπου διπλάσια από την ταχύτητα των σημερινών υποηχητικών αεροσκαφών.

«Οπουδήποτε στον κόσμο σε τέσσερις ώρες για $100»

Όταν το CNN Travel μίλησε με τον Σολ τον Μάιο του 2021, είπε ότι όνειρό του ήταν να μπορέσουν μια μέρα οι άνθρωποι να «πετάξουν οπουδήποτε στον κόσμο σε τέσσερις ώρες για 100 δολάρια». Το σχέδιο της εταιρείας είναι το Overture μια μέρα να λειτουργεί σε περισσότερα από 600 δρομολόγια σε όλο τον κόσμο.



«Ένα πιο γρήγορο αεροπλάνο είναι πολύ πιο αποδοτικό για τον άνθρωπο και είναι πολύ πιο αποδοτικό οικονομικά. Μπορείτε να κάνετε περισσότερες πτήσεις, με το ίδιο αεροπλάνο και πλήρωμα», σχολίασε ο Σολ.



«Μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά όλο το κόστος και τις επιπτώσεις που επιβαρύνουν τα αεροπλάνα, κάνοντάς τα πιο γρήγορα. Αν έχουμε ταχύτερα αεροπλάνα, δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά» πρόσθεσε.

Το XB-1 είναι κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, για να είναι ελαφρύ όσο και ανθεκτικό. Διαθέτει συμβατικούς κινητήρες τζετ και να λειτουργεί με έως και 100% βιώσιμο αεροπορικό καύσιμο (SAF).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.