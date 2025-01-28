Ένα δευτερόλεπτο πιο κοντά στην καταστροφή βρίσκεται η ανθρωπότητα αφού το «Ρολόι της Αποκάλυψης» γύρισε τους δείκτες του.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης, ο διάσημος υποθετικός δείκτης μέτρησης που δείχνει σε συμβολικό επίπεδο πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανθρωπότητα για να καταστραφεί, μετακίνησε και φέτος τους δείκτες του με την ανθρωπότητα να είναι ξανά σε θέση να αντιληφθεί πόσο κοντά στη λήθη είμαστε.

Το Bulletin of the Atomic Scientists έθεσε Ρολόι της Αποκάλυψης στα 89 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα – όποτε και θα επέλθει θεωρητικά το τέλος της ανθρωπότητας.

Ουσιαστικά είναι δευτερόλεπτο πιο κοντάσε σχέση με πέρυσι.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Σικάγο δημιούργησε το ρολόι το 1947 κατά τη διάρκεια των εντάσεων του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να προειδοποιήσει για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην καταστροφή του κόσμου.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι δείκτες του ρολογιού είχαν «κολλήσει» στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα.

Τι είναι το Ρολόι της Αποκάλυψης

Αρχικά, το δυσοίωνο ρολόι μετρούσε τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, προστέθηκαν και άλλοι τομείς ανησυχίας: η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη, η παραπληροφόρηση και οι πόλεμοι (σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή).

Κάθε χρόνο τίθενται στα μέλη του Συμβουλίου Επιστήμης και Ασφάλειας δύο ερωτήματα:

Είναι η ανθρωπότητα ασφαλέστερη ή κινδυνεύει περισσότερο φέτος σε σχέση με πέρυσι;

Είναι η ανθρωπότητα ασφαλέστερη ή κινδυνεύει περισσότερο σε σχέση με τα 78 χρόνια που μετράει το ρολόι;

