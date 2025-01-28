BIG DATA: Στην Ελλάδα το 9,81% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί εργαλεία AI

Στην Ελλάδα το 9,81% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έναντι 14,7% και 12,4% που είναι τα αντίστοιχα ποσοστά στη Σουηδία και την Δανία, οι οποίες από την άποψη αυτή βρίσκονται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εξειδικευμένης στα τεχνολογικά ζητήματα ιστοσελίδας BIG DATA η υστέρηση αυτή αντανακλά ένα ολιγότερο ώριμο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα, πλην όμως η η Ελλάδα έχει σχεδόν τριπλασιάσει το ποσοστό υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα χρόνο, έχοντας καταγράψει ετήσια αύξηση της τάξεως του 5,83%.

Όσον αφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις ελληνικές εταιρείες, αναφέρεται ότι η εξόρυξη κειμένου (text mining) βρίσκεται στην κορυφή. Η εν λόγω τεχνολογία, που χρησιμοποιείται από το 6,9% των εταιρειών, σημείωσε σημαντική αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στη δεύτερη θέση, η παραγωγή φυσικής γλώσσας (NLG) χρησιμοποιείται από το 5,4% των εταιρειών. Η εν λόγω τεχνολογία, ικανή να παράγει γραπτό ή προφορικό περιεχόμενο, έχει αυξηθεί κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα έτος. Τέλος, η αναγνώριση φωνής, η οποία μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε μορφή αναγνώσιμη και αξιοποιήσιμη από μηχανήματα, έχει προσελκύσει το 4,8% των ελληνικών εταιρειών. Ο τομέας αυτός σημείωσε επίσης άνοδο, με αύξηση 2,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Η ιστοσελίδα επισημαίνει ότι οι εν λόγω εξελίξεις αναδεικνύουν τις προσπάθειες των ελληνικών εταιρειών να ενσωματώσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ικανά να μετασχηματίσουν τις δραστηριότητές τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σημειώνει επίσης πως οι τεχνολογίες αυτές καθιστούν δυνατή την αύξηση της καινοτομίας, τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, ιδίως στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών, της ανάλυσης δεδομένων και της διαχείρισης περιεχομένου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η σταδιακή υιοθέτηση εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η έλλειψη τεχνολογικών επενδύσεων, η έλλειψη εξειδικευμένων ταλέντων και η περιορισμένη ευαισθητοποίηση για τη σημασία που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανταγωνιστικότητα.

Για να καλύψει την υστέρησή της, η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στη τεχνολογική εκπαίδευση, τις ψηφιακές υποδομές και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σημειώνει η ιστοσελίδα.

Τέλος, σημειώνεται ότι - παρά την υστέρηση- η Ελλάδα παρέχει ενθαρρυντικές ενδείξεις υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και ότι με το κατάλληλο πλαίσιο, η Ελλάδα θα μπορούσε όχι μόνο να καλύψει τη διαφορά με τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες στον εν λόγω τομέα, αλλά και να αξιοποιήσει εν προκειμένω το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της για να γίνει ένας από τους αναδυόμενους παίκτες της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

