Για αιώνες, οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αλλά η ανακάλυψη εξωγήινων εξακολουθεί να μας διαφεύγει. Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν πρόσφατα ανακαλύψει έναν πολλά υποσχόμενο υποψήφιο για το πού θα μπορούσε να υπάρχει ζωή: έναν εξωπλανήτη που ονομάζεται HD 20794 d, σύμφωνα με την Dailymail.

Ο εξωπλανήτης αυτός βρίσκεται περίπου 19,7 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό του Ηριδανού και έχει έξι φορές μεγαλύτερη μάζα από τη Γη, κερδίζοντας το παρατσούκλι «super Earth» (υπερ-Γη). Βρίσκεται στη «ζώνη κατοικησιμότητας» του άστρου του, που σημαίνει ότι οι συνθήκες μπορεί να είναι κατάλληλες για την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή και ενδεχομένως ζωής.

Ο πλανήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2022 από τον Dr Michael Cretignier, χρησιμοποιώντας το φασματογράφο HARPS στο Παρατηρητήριο Λα Σίγια στη Χιλή. Το HARPS είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βοηθά τους επιστήμονες να ανιχνεύσουν εξωπλανήτες παρατηρώντας τη «ταλάντευση» του φωτός ενός άστρου, η οποία προκαλείται από τη βαρυτική έλξη ενός πλανήτη που περιστρέφεται γύρω του. Παρόλο που το αρχικό σήμα ήταν αδύναμο, μια ομάδα επιστημόνων ανέλυσε δύο δεκαετίες δεδομένων από το HARPS και τον διάδοχό του ESPRESSO και επιβεβαίωσε την ανακάλυψη. Χρησιμοποίησαν, επίσης, δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της NASA για να ενισχύσουν τα ευρήματα.

Αν και η ανακάλυψη είναι συναρπαστική, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να μάθουμε περισσότερα για τον HD 20794 d. Παρόλο που βρίσκεται στη ζώνη κατοικησιμότητας, είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν μπορεί να υποστηρίξει ζωή. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη αν ο πλανήτης διαθέτει νερό ή ατμόσφαιρα, δύο βασικά στοιχεία για τη ζωή. «Το να βρίσκεται ένας πλανήτης στη ζώνη κατοικησιμότητας δεν είναι αρκετό για να εγγυηθούμε τη ζωή», εξηγεί ο Dr Michael Cretignier, αναφέροντας την Αφροδίτη και τον Άρη ως παραδείγματα πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα που είναι επίσης στη ζώνη κατοικησιμότητας, αλλά δεν είναι κατάλληλοι για ζωή.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του HD 20794 d είναι η ελλειπτική τροχιά του, που σημαίνει ότι η απόστασή του από το άστρο του αλλάζει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό προκαλεί την κίνηση του πλανήτη από την εξωτερική στην εσωτερική άκρη της ζώνης κατοικησιμότητας. Το άστρο που περιστρέφεται γύρω του είναι αρκετά φωτεινό ώστε, με τηλεσκόπιο, να μπορεί να παρατηρηθεί από τη Γη στο νότιο ημισφαίριο.

Παρά το γεγονός ότι ο HD 20794 d είναι μια πολλά υποσχόμενη περίπτωση, υπάρχουν πολλοί άλλοι εξωπλανήτες εκεί έξω που μπορεί, επίσης, να υποστηρίξουν ζωή. Η ανακάλυψη είναι μόλις η αρχή ενός έργου που μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες. «Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας», λέει ο Dr Michael Cretignier.

Αν και ο πλανήτης βρίσκεται σχετικά κοντά μας σε κοσμικές αποστάσεις, είναι ακόμα πολύ μακριά για να φτάσουμε με την υπάρχουσα τεχνολογία. Όπως λέει ο Dr Michael Cretignier, «Στην κλίμακα του σύμπαντος, αυτή είναι η γειτονιά μας. Αλλά είναι απελπιστικά εκτός εμβέλειας».

Στο μέλλον, ο HD 20794 d θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κεντρικό στόχο για διαστημικές αποστολές που θα αναζητούν σημάδια ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Η αναζήτηση ζωής στο σύμπαν συνεχίζεται και ο HD 20794 d μπορεί να είναι ένας από τους πρώτους πλανήτες που θα μας δώσουν στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.