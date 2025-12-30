«Ημέρα Ψηφιακής Ανεξαρτησίας» ζητούν χάκερ στο Αμβούργο

Τεχνητή Νοημοσύνη, κολοσσοί του διαδικτύου, κυβερνοασφάλεια, αλλά και λογισμικά παρακολούθησης στο επίκεντρο του Computer Chaos Club που ολοκληρώθηκε στο Αμβούργο.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



«Ημέρα Ψηφιακής Ανεξαρτησίας» ζητά η Λέσχη «Computer Chaos Club», μια ανεξάρτητη οργάνωση χάκερ που εδώ και χρόνια έχει το δικό της συνέδριο στο Αμβούργο, το οποίο πλέον έχει μετεξελιχθεί σε σημαντική συνάντηση για θέματα ψηφιοποίησης, Τεχνητής Νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας, δίνοντας ενίοτε τα φώτα της ακόμα και σε Γερμανούς πολιτικούς.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, κολοσσοί του διαδικτύου, όπως η Meta, η Google και η OpenAI, έχουν γίνει ακόμα ισχυρότεροι, χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Λίνους Νόιμαν, εκπρόσωπος της διοργάνωσης, ανέφερε σε γερμανικά μέσα ότι πλέον «είμαστε παγιδευμένοι στις μεγάλες πλατφόρμες» και ότι «πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτή την παγίδια». Το σύνθημα του φετινού συνεδρίου ήταν «Αλληλεγγύη αντί Τεχνητής Νοημοσύνης», με στόχο να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της ΤΝ και του κινδύνου αυτή να χρησιμοποιηθεί σε βάρος δικαιωμάτων και κοινωνικών αξιών.Η «Ημέρα Ψηφιακής Ανεξαρτησίας» που προωθούν στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα προστασίας των δεδομένων και απορρήτου των επικοινωνιών. Το CCC26 απασχόλησε αυτές τις μέρες και το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας σε περίοδο υβριδικών επιθέσεων, αλλά και τα κενά ασφαλείας σε λογισμικά που χρησιμοποιούν κρατικοί φορείς και εταιρείες τηλεπικοινωνιών και διαδικτυακών υπηρεσιών.Από παρακολούθηση κινητών προσφύγων έως απάτεςΣτο επίκεντρο φέτος βρέθηκαν επίσης και προγράμματα παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων, όπως το Spyware Celebrite, το οποίο χρησιμοποιεί η Γερμανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασύλου για να παρακολουθεί τηλέφωνα προσφύγων.To ίδιο ισχύει και για το αμφιλεγόμενο αμερικανικό λογισμικό παρακολούθησης Palantir, η χρήση του οποίου από την αστυνομία στο κρατίδιο της Βάδης-Bυρτεμβέργης είχε προκαλέσει πολιτικές συζητήσεις και νομική διαμάχη. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι ειδικά σχεδιασμένο για μυστικές υπηρεσίες, στρατιωτικές εφαρμογές, αλλά και αστυνομική παρακολούθηση, ενώ έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής για μη αναλογική χρήση του καθώς και για υπόνοιες καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.Kαι τα κενά ασφαλείας στο ψηφιακό Deutschlandticket, το ενιαίο φθηνό εισιτήριο για μετακίνηση με τα μέσα αστικών συγκοινωνιών και τοπικών τρένων στη Γερμανία, αποτέλεσαν θέμα συζήτησης. Μέσα από «παραθυράκια» και κενά στον ψηφιακό σχεδιασμό του, το Deutschlandticket επέτρεψε απάτες εκατομμυρίων ευρώ.Στην 39η συνάντηση στο Αμβούργο έλαβαν μέρος τις προηγούμενες μέρες περίπου 16.000 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες.

