Ένας άνδρας δέχτηκε κλωτσιά στα γεννητικά όργανα από ένα ανθρωποειδές ρομπότ που μιμούνταν τις κινήσεις του και το βίντεο έχει κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο... άτυχος άνδρας φοράει μία στολή "motion capture", που διεθέτει αισθητήρες που καταγράφουν τις κινήσεις του σώματος και τις μετατρέπουν σε ψηφιακά δεδομένα κίνησης. Δυστυχώς για εκείνον, αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται απευθείας σε ένα ρομπότ Unitree G1, το οποίο αναπαράγει τις κινήσεις του σχεδόν ακαριαία.

Έτσι, όταν ο άνδρας επιχειρεί μια ψηλή κλωτσιά, το ρομπότ ακολουθεί αμέσως το παράδειγμά του, με κατεύθυνση κατευθείαν στη βουβωνική χώρα του. Μετά την κλωτσιά, ο άνδρας διπλώνεται από τον πόνο, κάτι που το ρομπότ μιμείται υπάκουα.

Το σύντομο κλιπ συγκέντρωσε τεράστια προσοχή στο Bluesky, με έναν χρήστη να αστειεύεται: «Η κλωτσιά στα αχαμνά είναι ένα πράγμα, αλλά το να κοροϊδεύει μετά και τον πόνο του, είναι απλώς διαβολικό…».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Η ανθρωπότητα που κλωτσάει τον εαυτό της στα επίμαχα σημεία με την τεχνολογία είναι η τέλεια μεταφορά της εποχής».

Το κλιπ αναρτήθηκε στο Bluesky από τον δημοσιογράφο James Vincent, ο οποίος έγραψε στη λεζάντα: «άλλο ένα ρομποτικό highlight για το 2025: άνδρας με στολή mocap κλωτσάει τον εαυτό του στην ευαίσθητη περιοχή».

Εκατοντάδες ενθουσιασμένοι θεατές κατέκλυσαν τα σχόλια για να συζητήσουν το βίντεο.

«Η μεγαλύτερη μεταφορά για την Τεχνητή Νοημοσύνη όλων των εποχών», αστειεύτηκε ένας χρήστης.

Ένας άλλος έγραψε: «Γελάω εδώ και δέκα λεπτά. Με πονάει η κοιλιά μου».

Και κάποιος σχολίασε: «Πόσοι άνθρωποι στην ιστορία μπορούν να πουν ότι κλώτσησαν τον εαυτό τους εκεί που πραγματικά πονάει; Πραγματικά επαναστατικό. Το όνειρο της ανθρωπότητας εδώ και χιλιετίες επιτέλους εκπληρώθηκε. Το πεπρωμένο μας επετεύχθη».

Το ρομπότ Unitree G1 ζυγίζει 35 κιλά, έχει ύψος 1,32 μέτρα και διαθέτει 23 βαθμούς ελευθερίας στις αρθρώσεις του, κάτι που του δίνει μεγαλύτερη ευκινησία από τον μέσο άνθρωπο. Πίσω από το άδειο πρόσωπό του, το ρομπότ κρύβει ένα προηγμένο σύστημα αντίληψης, που περιλαμβάνει έναν αισθητήρα 3D LiDAR και μια κάμερα βάθους. Παρότι αυτό το καθιστά ένα από τα πιο προηγμένα εμπορικά διαθέσιμα ανθρωποειδή ρομπότ, χρειάζεται να προγραμματιστεί ειδικά για να εκτελέσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη εργασία.

Κατευθείαν από το κουτί, όπως στο συγκεκριμένο βίντεο, το Unitree G1 δεν μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να περπατά και να χαιρετά. Οπότε δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι το ρομπότ κατέληξε σε αυτή την ξεκαρδιστική κατάσταση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που τα ανθρωποειδή ρομπότ της Unitree γίνονται viral για την αλλόκοτη συμπεριφορά τους.

Σε ένα viral βίντεο που αναρτήθηκε τον προηγούμενο μήνα και συγκέντρωσε πάνω από 6,3 εκατομμύρια προβολές, ένα ανθρωποειδές ρομπότ προσπάθησε να μαγειρέψει ένα stir-fry για τον ιδιοκτήτη του, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Ο YouTuber Cody Detwiller, γνωστός ως WhistlinDiesel, εμπιστεύτηκε το μεσημεριανό του στα ασταθή χέρια ενός Unitree G1. Το ρομπότ αξίας 80.000 δολαρίων έχασε αμέσως τον έλεγχο του τηγανιού, πέταξε το φαγητό στο πάτωμα και γλίστρησε μέσα στο χάος. Αφού χτυπούσε πέρα δώθε σαν μεθυσμένος πατινέρ στον πάγο, το ρομπότ τελικά κατέρρευσε στο πάτωμα σε έναν τσαλακωμένο σωρό. Στα social media, φίλοι της τεχνολογίας κατέκλυσαν τα σχόλια με τις αντιδράσεις τους, με έναν να το χαρακτηρίζει «απόλυτη κωμωδία».

