Η πρώτη επίσημη ελληνική ερευνητική αποστολή στην Ανταρκτική - Πότε ξεκινά, τι θα μελετήσει 

Η πρώτη επίσημη ελληνική ερευνητική αποστολή στην Ανταρκτική είναι γεγονός, με δύο γυναίκες να ξεκινούν την εξερεύνηση του Νότιου Πόλου από τις 20 Δεκεμβρίου.

Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο Συμεών Κωνσταντινίδης, πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας πολικών ζωνών «η εταιρεία πολικών ζωνών έχει συσταθεί εδώ και 11-12 χρόνια με σκοπό να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, τα ερευνητικά κέντρα και την κυβέρνηση για να ασχοληθεί με τους πόλους. Το βόρειο πόλο λόγω ναυτιλίας και το νότιο που έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και ερευνάται εκεί και η κλιματική αλλαγή».

«Στόχος είναι να κάνουμε στον Νότιο Πόλο μια βάση. Και αν κάποιος μου πει πως είναι ακριβό σπορ, που όντως είναι, θα του 'πώς έχει η Βουλγαρία, η Ουκρανία, πώς έχουν άλλες χώρες;'» συνέχισε.

Σε ερώτηση γιατί η Ελλάδα να ασχοληθεί ερευνητικά με την Ανταρκτική, ο κ. Κωνσταντινίδης απάντησε: «Μελετάται η κλιματική αλλαγή και γενικά η επίδραση της ανόδου της θερμοκρασίας στο κλίμα αλλά επειδή είναι και αχαρτογράφητο μέρος, έχει πάρα πολύ ορυκτό πλούτο. Οι Βούλγαροι πχ έχουν βρει χρυσό, έχουν βρει πολύτιμα μέταλλα που φτιάχνονται τα σύγχρονα κινητά, τα λάπτοπ…».

«Η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου τώρα επιτρέπεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς», εξήγησε και επισήμανε πως αυτό ισχύει μέχρι το 2048.

«Ήδη, έχουν πάει Έλληνες σε επιστημονικές βάσεις άλλων χωρών και έτσι πάμε και εμείς τώρα», αναφέρει.

Για δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι Έλληνες σε μια τέτοια αποστολή, ο ίδιος εξηγεί πως είναι το κρύο, η έλλειψη σε ιατρικές υπηρεσίες.

Για το τι θα ερευνηθεί στην Ανταρκτική, ο κ. Κωνσταντινίδης απάντησε: «Εμάς, οι δύο επιστήμονες είναι από το Πολυτεχνείο Κρήτης, απόφοιτοι της σχολής αρχιτεκτόνων και θα μελετήσουν την επίδραση που έχει στην ψυχολογία του ανθρώπου η παραμονή σε περιορισμένο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή στην κατάθλιψη, στο άγχος, στο στρες. Φοράνε ειδικά ρολόγια, ζώνες στο στήθος, που μετράει αυτούς τους παράγοντες και θα τους προβάλουν κάποια θεραπευτικά βίντεο. Θα φύγουν από την Ελλάδα γύρω στις 20 Δεκεμβρίου και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος που θα πάνε γυναίκες ερευνήτριες που θα κάνουν δουλειά στην Ανταρκτική, γιατί άντρες έχουν πάει μέχρι τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.