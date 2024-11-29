Μασκ: Παρουσίασε το ρομπότ Optimus ενώ πιάνει μπάλα του τένις – Δείτε βίντεο

Το ρομπότ της Tesla Optimus, ενώ πιάνει μια μπάλα του τένις, παρουσίασε την Πέμπτη ο Ίλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας τη σχετική είδηση του μηχανικού της εταιρείας Μίλαν Κόβατς. Παρότι το ρομπότ λειτουργεί με τηλεχειρισμό, η κίνησή του φαντάζει πιο ανθρώπινη και από… ανθρώπου.



Η ανάρτηση του Κόβατς



«Το νέο μας χέρι/βραχίονας με διπλάσιο αριθμό βαθμών ελευθερίας τώρα σε δράση στο bot! Υπάρχουν 22 DoF (Degrees of Freedom) στο χέρι και 3 στον καρπό/βραχίονα.

Αυτό το μικρό βίντεο έγινε χθες το βράδυ στο εργαστήριο (με τηλεχειρισμό) και είναι σε πραγματικό χρόνο. Μας δίνει τη σιγουριά ότι πολύ σύντομα θα φτιάχνουμε όλα τα νέα bot με αυτά.

Ακόμα λίγη δουλειά για να τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους, ιδιαίτερα σχετικά με την εκτεταμένη ενσωμάτωση αίσθησης αφής (πολύ μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας από το προηγούμενο χέρι), τα πολύ λεπτά χειριστήρια μέσω των «τενόντων» και τη «ξύρισμα» κάποιου βάρους από το αντιβράχιο. Όλη η ενεργοποίηση έχει μεταφερθεί στον αντιβράχιο, γεγονός που έχει αυξήσει το βάρος του.



Ενδιαφέρουσα πρόκληση να έχουμε ύπαρξη αρκετής σφριγηλότητας/συμμόρφωσης και προστατευτικού στρώματος στα δάχτυλα και την παλάμη, χωρίς να επηρεάζεται υπερβολικά η αίσθηση αφής».



