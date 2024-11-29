eVTOL: Τα νέα, κινέζικα ηλεκτροκίνητα αεροσκάφη κάθετης απο-προσγείωσης - Βίνετο

Μετά τα επιβατικά αερόπλοια AS700 που αναπτύσσει η Κίνα, αυτή τη φορά η Οικονομική Συμμαχία της Οικονομίας Χαμηλού Ύψους στην Κίνα (CLAEA)ανακοίνωσε τα eVTOL, τα νέα ηλεκτροκίνητα αεροσκάφη κάθετης απο-προσγείωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περίπου 100.000 eVTOL αναμένεται ότι θα πετούν στους ουρανούς της Κίνας για την εξυπηρέτηση οικογενειακών αναγκών, για τουριστικές ξεναγήσεις από ψηλά αλλά και προσφέροντας υπηρεσίες αεροταξί μέχρι το 2030.

Η αναφορά προβλέπει ότι η εμπορευματοποίηση σε μεγάλη κλίμακα, των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και των αεροσκαφών eVTOL, αναμένεται ότι θα μειώσει το οικονομικό κόστος για την αγορά, αλλά και την πλήρη επιχειρησιακή χρήση τους, ενώ θα γίνουν πιο προσιτά σε μεγάλα κοινωνικά στρώματα.

Η CLAEA αναμένει ότι μέσα στα δύο ή τρία επόμενα χρόνια, οι μεγάλες πόλεις της Κίνας θα έχουν ολοκληρώσει την οργάνωση των δικτύων των αστικών εναέριων μεταφορών τους, ενώ θα υποστηρίζονται κατάλληλα οι υποδομές εδάφους, για τα εναέρια οχήματα που θα δραστηριοποιούνται εντός της λεγόμενης οικονομίας χαμηλού ύψους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

