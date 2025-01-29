Η πράσινη κουκκίδα στην οθόνη του κινητού που δείχνει αν μας… παρακολουθούν

Αν έχετε παρατηρήσει μια πράσινη κουκκίδα στην πάνω δεξιά γωνία του Android κινητού σας καλό είναι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πρόκειται για ένα εργαλείο, έναν δείκτη ιδιωτικότητας, που σας επιτρέπει να γνωρίζετε πότε μια εφαρμογή έχει πρόσβαση στην κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο.

Η ένδειξη, μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι κάποιος σας παρακολουθεί ή σας ακούει, ωστόσο, μπορεί να εμφανίζεται και για άλλους λόγους. Όπως για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε κάποια εφαρμογή εγγραφής φωνής ή μια κλήση. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν, ότι αν πράσινη τελεία επιμένει και δεν πραγματοποιούμε κάτι από τα παραπάνω, ενδέχεται να είναι σημάδι εφαρμογών «κατασκοπευτικού λογισμικού» στο τηλέφωνο, ειδικά αν δεν μιλάτε στο τηλέφωνο και εάν δεν βιντεοσκοπείτε ή ηχογραφείτε κάτι εκείνη τη στιγμή.

Η ένδειξη που λέγεται και «δείκτης ιδιωτικότητας» έχει προστεθεί σε όλα τα Android τηλέφωνα που έχουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού από 12 και πάνω, ανεξαρτήτως μάρκας. Συνήθως είναι πράσινη, αλλά κάποιες φορές μπορεί να έχει πορτοκαλί χρώμα.

Κατά την προβολή ή την κύλιση εντός των μενού, μπορείτε να δείτε εάν ορισμένες εφαρμογές χρησιμοποιούν ή όχι την κάμερα ή το μικρόφωνο.

Μπορείτε επίσης να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες εάν πατήσετε στην πράσινη κουκκίδα.

Πώς αλλάζουν οι άδειες των εφαρμογών σε κινητά Android

Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

Κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογές».

Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή που ψάχνετε, πατήστε «Εμφάνιση όλων των εφαρμογών» και επιλέξτε από εκεί την εφαρμογή που θέλετε.

Κάντε κλικ στην επιλογή «Άδειες».

Εάν έχετε επιτρέψει ή απορρίψει τυχόν άδειες για την εφαρμογή, θα εμφανίζονται εδώ.

Για να αλλάξετε μια ρύθμιση άδειας, πατήστε την και έπειτα επιλέξτε «Επιτρέπεται» ή «Δεν επιτρέπεται».

«Επιλεκτικές» άδειες

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν αν η άδεια είναι μόνιμη ή περιστασιακή, κάτι που διασφαλίζει ότι το τηλέφωνο θα «ανοίγει» μικρόφωνο και κάμερα μόνο όταν χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη εφαρμογή.

Πάντα : Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί την πρόσβαση που έχει στην τοποθεσία σας και σε άλλα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

: Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί την πρόσβαση που έχει στην τοποθεσία σας και σε άλλα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Επιτρέπεται μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής : Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια μόνο κατά τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής.

: Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια μόνο κατά τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Ερώτηση κάθε φορά : Κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, θα σας ρωτάει για τη χρήση της άδειας. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια μέχρι να σταματήσετε τη χρήση της εφαρμογής.

: Κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, θα σας ρωτάει για τη χρήση της άδειας. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια μέχρι να σταματήσετε τη χρήση της εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται: Η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Πηγή: skai.gr

