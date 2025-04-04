Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παράτεινε κατά 75 ημέρες την προθεσμία στην κινεζική εταιρεία τεχνολογίας ByteDance να πουλήσει αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok σε μη Κινέζο αγοραστή.

«Η συμφωνία απαιτεί περισσότερη δουλειά για να διασφαλιστεί ότι θα υπογραφούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις», είπε ο Τραμπ, εξηγώντας γιατί έδωσε παράταση. «Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καλή τη πίστη με την Κίνα, η οποία καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολύ χαρούμενη για τους αμοιβαίους δασμούς μας».

Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς 54% στα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα ήταν πρόθυμος να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα για να επιτευχθεί μια συμφωνία με την ByteDance.

Ο Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του ήταν σε επαφή με τέσσερις διαφορετικές ομάδες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία TikTok. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες μπορεί να είναι αυτές.

«Δεν θέλουμε το TikTok να «σκοτεινιάσει»», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η Susquehanna International Group του Τζεφ Γιας και η General Atlantic του Μπιλ Φορντ, που εκπροσωπούνται και οι δύο στο διοικητικό συμβούλιο της ByteDance, ηγούνται των συζητήσεων με τον Λευκό Οίκο, ανέφερε το Reuters.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ είναι η έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης. Μέχρι τώρα, το Πεκίνο δεν έχει αναλάβει δημόσια δέσμευση να επιτρέψει την πώληση.

Πηγή: skai.gr

