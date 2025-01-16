Nintendo: Στα ράφια των καταστημάτων το 2025 η νέα κονσόλα παιχνιδιών Switch 2

Η ιαπωνική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών, Nintendo, θα κυκλοφορήσει φέτος την κονσόλα παιχνιδιών Switch 2, διάδοχο της επιτυχημένης κονσόλας Switch, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.



Η εταιρεία παιχνιδιών που εδρεύει στο Κιότο δεν δημοσίευσε την τιμή της νέας συσκευής διευκρινίζοντας ότι θα παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε εκδήλωση Nintendo Direct στις 2 Απριλίου.



Η ιαπωνική εταιρεία διευκρίνισε ότι το υπάρχον λογισμικό του Switch θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη νέα συσκευή, αν και ορισμένα παιχνίδια ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατά.



Οι καταναλωτές και οι επενδυτές περίμεναν λεπτομέρειες για τη νέα κονσόλα, η οποία φαίνεται να ακολουθεί πιστά τη λογική του Switch.



«Η αποκάλυψη δεν είχε τον αντίκτυπο του αρχικού Switch», σχολίασε στο Reuters ο Σερκάν Τότο, ιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Kantan Games.



«Αυτό που είδαμε μοιάζει περισσότερο με ένα "Switch Pro" - μια αναβαθμισμένη έκδοση που είναι μεγαλύτερη - παρά ένα Switch 2», είπε, προσθέτοντας ότι η κονσόλα θα κυκλοφορήσει πιθανότατα μετά τον Ιούνιο.



Το Switch άλλαξε τη μοίρα της Nintendo μετά την κακή απόδοση της κονσόλας Wii U και έχει πουλήσει περισσότερες από 145 εκατομμύρια μονάδες.



Η Nintendo επέκτεινε τον κύκλο ζωής του Switch, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017, διάστημα που φαντάζει… αιώνας για τον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας όπου η τεχνολογία αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή προχώρησε σε αναβαθμίσεις hardware και κυκλοφορία επιτυχημένων παιχνιδιών από εμβληματικά franchises όπως το Super Mario και το The Legend of Zelda.



Η εταιρεία είπε ότι αναμένει να πουλήσει 12,5 εκατομμύρια μονάδες της γερασμένης κονσόλας Switch το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο.



«Το Switch 2 είναι έτοιμο να αναζωογονήσει τις πωλήσεις hardware», έγραψε ο αναλυτής της Jefferies, Ατούλ Γκογιάλ, πριν από την ανακοίνωση.



«Ακόμη και αν η Nintendo αποκτήσει ικανότητα για την κατασκευή 15 εκατομμυρίων Switch 2 για το (τρέχον) έτος, η ζήτηση είναι πιθανό να ξεπεράσει την προσφορά για αρκετούς μήνες / τρίμηνα», πρόσθεσε.



Το Switch είναι το δεύτερο best seller της εταιρείας, με πρώτο μόνο την φορητή κονσόλα Nintendo DS που πούλησε 154 εκατομμύρια μονάδες συνολικά.



Η Nintendo εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κονσόλες της, παρότι έχει διευθύνει τις εργασίες της με τη λίστα χαρακτήρων της που εμφανίζονται σε θεματικά πάρκα και ταινίες.



Μαζί με τον κατασκευαστή του PlayStation, τη Sony, οι ιαπωνικές εταιρείες παραμένουν κορυφαίες στην αγορά ψηφιακών παιχνιδιών, ακόμη και όταν νέες τεχνολογίες όπως το κινητό τηλέφωνο και το cloud προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στη διασκέδαση.

Πηγή: skai.gr

