Nintendo: «Κατιούσα» για τη μετοχή της - Το Switch 2 απογοήτευσε την κοινότητα των gamers

Οι μετοχές της Nintendo κατέρρευσαν την Παρασκευή μετά την πολυαναμενόμενη αποκάλυψη της ιαπωνικής πολυεθνικής για τη νέα κονσόλα παιχνιδιών Switch 2 που άφησε ορισμένους θαυμαστές της απογοητευμένους.



Η τιμή της μετοχής της ιαπωνικής εταιρείας τεχνολογίας και παιχνιδιών υποχώρησε έως και 7,2 τοις εκατό την Παρασκευή μετά από το teaser trailer για το Switch 2 που έδειξε ότι η κονσόλα θα είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια τεχνολογικά με την εξαιρετικά δημοφιλή προκάτοχό της.



Η εταιρεία κάλυψε ορισμένες από τις ζημίες της το απόγευμα, με την τιμή της μετοχής της να υποχωρεί περίπου 4,2% στις 4 μ.μ. τοπική ώρα.



«Η Nintendo δεν ρίσκαρε. Το Switch 2 φαίνεται στην καλύτερη περίπτωση κατώτερο του αναμενομένου και ένα εντελώς βαρετό αναμάσημα των ίδιων και των ίδιων, στη χειρότερη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο YouTuber TwoQuickOnes σε μια ανάρτηση στο X.



Ενώ το teaser της Nintendo δεν παρείχε τεχνικές προδιαγραφές, έδειξε μια συσκευή με σχεδόν ίδια εμφάνιση και μορφή με την αρχική υβριδική κονσόλα.



Σε σύγκριση με το αρχικό Switch, η νέα κονσόλα έχει μεγαλύτερη οθόνη και διαθέτει χειριστήρια που κουμπώνουν στη συσκευή αντί να γλιστρούν στη θέση τους όπως πριν.



Το δίλεπτο teaser αποκάλυψε επίσης νέα sequels στη θρυλική σειρά παιχνιδιών Mario Kart.



Η εταιρεία με έδρα το Κιότο ανακοίνωσε ότι θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την κονσόλα σε εκδήλωση Nintendo Direct στις 2 Απριλίου.



Το Switch, που κυκλοφόρησε το 2017, έχει πουλήσει περισσότερες από 146 εκατομμύρια μονάδες παγκοσμίως, καθιστώντας το την τρίτη πιο δημοφιλή κονσόλα ποτέ μετά το PlayStation 2 της Sony και το DS της Nintendo.



Η εκρηκτική δημοτικότητα της κονσόλας βοήθησε στην αποκατάσταση της σταθερής κερδοφορίας της Nintendo μετά από χρόνια αδύναμων πωλήσεων της κονσόλας Wii U που δεν γνώρισε θερμή υποδοχή στην κοινότητα των gamers.

