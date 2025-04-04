Η διεθνής έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας, BEYOND 2025, που ξεκίνησε στις 4 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Απριλίου, διεξάγεται φέτος στο Metropolitan Exhibition Centre, στην Αθήνα. Πρόκειται για τη κορυφαία συνάντηση των πιο λαμπρών μυαλών, των πιο καινοτόμων εταιρειών, καθώς και όλων των τεχνολογιών αιχμής.

Την έκθεση Beyond στην Αθήνα, εγκαινίασε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στήριξε την έκθεση που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με όλες του τις δυνάμεις καθώς είναι μια έκθεση πολύ επίκαιρη για την καινοτομία και ειδικά φέτος για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πια βρίσκεται για τα καλά στις ζωές μας. «Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη που θα εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μόνο θετικά και για την οικονομία, αλλά και για τις κοινωνίες των 27 κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν από τώρα οι κανόνες, έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να αναπτυχθεί και να μπορέσουμε ακόμη και σε θέματα του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζομαι, όπως είναι τα αυτοκίνητα, οι μεταφορές, αλλά και οι υποδομές, να γίνουν ακόμη πιο αποδοτικά και ακόμη πιο έξυπνα προς όφελος και των μεταφορών συνολικά, αλλά και τελικά των ίδιων των πολιτών», ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας και πρόσθεσε ότι φέτος έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι εκθέτες και τα εκθέματα.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τίμησε με την παρουσία του ο υφυπουργός Ανάπτυξης. Ο Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία τροχιά σύγχρονης ανάπτυξης με κύρια συστατικά την έρευνα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη συνέργεια όλων των μετόχων που συνθέτουν και διαμορφώνουν ένα σύγχρονο σύστημα καινοτομίας. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, τόσο όσον αφορά στην εκπαίδευση, αλλά κυρίως όσον αφορά στο σύγχρονο επιχειρείν, έννοιες όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ρομποτική και κυρίως, κυριότατα, η καινοτομία, δείχνει πλέον ότι η Ελλάδα βαδίζει στη νέα εποχή με αισιοδοξία. Είναι επιλογή της κυβέρνησης, του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη να επενδύσουμε πάνω στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών και να μπορέσουμε ει δυνατόν να μεταφέρουμε την έννοια της καινοτομίας σε κάθε μας δράση. Είναι το κλειδί για την εξέλιξη του μέλλοντος σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικό και οικονομικό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές πολύ ευμετάβλητο και με συνεχείς εκπλήξεις. 'Αρα αυτό που κάνουμε σαν χώρα είναι να επενδύσουμε στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα: στο μοναδικό έμψυχο ερευνητικό δυναμικό που έχουμε, στους εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς και στη συνέργεια που πρέπει να έχουμε, με τους stakeholders, τους μετόχους του συστήματος καινοτομίας, ώστε να υπάρξει βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και ενίσχυση της Εθνικής οικονομίας».

Δύο σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα παρουσίασε στη ΒEYOND η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετέχει φέτος με 13 θεματικές ενότητες, περισσότερους από 100 ομιλητές και πολλά καινοτόμα προϊόντα.

Την οργάνωση όλης της παρουσίας της Περιφέρειας, επιμελήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονία, Νίκος Τζόλλας, ο οποίος δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Η καινοτομία δεν έχει όρια. Αρκεί να βάζεις ψυχή, να βάζεις μεράκι, να βάζεις προσπάθεια και να βάζεις φροντίδα σε αυτό που κάνεις. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πίστεψε από την πρώτη στιγμή στη δημιουργία μίας έκθεσης που να έχει αναφορά στην τεχνολογία και στην καινοτομία. Είμαστε μια μικρή χώρα, πρέπει να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις, να κάνουμε συνέργειες, να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες ξένες επενδύσεις. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπορούν να βοηθήσουν τον πολίτη, την καθημερινότητα του πολίτη και την επιχειρηματικότητα με στόχο να παραχθούν νέα προϊόντα, νέα ψηφιακά εργαλεία, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας από τις συνέργειες, για να έχουμε οικονομικό αποτύπωμα στη δημιουργία ενός κράτους σύγχρονου, ανταγωνιστικού, που θα φέρει πίσω στον τόπο μας, τα νέα μυαλά που έφυγαν στο εξωτερικό».

Η παρουσίαση των τεχνολογικών δράσεων που «τρέχει» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν άκρως εντυπωσιακή, αφού οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τον Spot, το κιτρινόμαυρο τετράποδο ρομπότ της Boston Dynamics. Εκατοντάδες επισκέπτες, είδαν τις δυνατότητες κίνησης, προσαρμογής και αυτονομίας του ρομπότ, το οποίο έχει προσελκύσει την προσοχή της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας και χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες, έρευνες διάσωσης και κατασκευές, ενώ το ανώμαλο έδαφος δεν παρουσιάζει καμία πρόκληση και δυσκολία, για τον Spot.

Το τετράποδο ρομπότ και τις δυνατότητές του, παρουσίασε ο Dr. Δημήτρης Γιακουμής, ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ, στο εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής. Όπως μας είπε, ο Spot, ανήκει στο Ινστιτούτο Μεταφορών, και έχει τη δυνατότητα να κινείται σε ανώμαλα εδάφη, να ανεβοκατεβαίνει σκαλιά και να εκτελεί αποστολές, ακόμη και σε δάση. «Αυτό το συγκεκριμένο ρομπότ μπορεί να εκτελεί επισκόπηση και επιτήρηση κρίσιμων υποδομών, σε βιομηχανίες, αλλά και αγροτικές καλλιέργειες»

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκε επίσης, το AlphaFold, το κορυφαίο εργαλείο ΑΙ, που έχει ενσωματώσει τη βραβευμένη με Νόμπελ Χημείας τεχνολογία της Google DeepMind. Οι επισκέπτες του περιπτέρου της ΠΚΜ, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκαλύπτει τη δομή των πρωτεϊνών, ανατρέποντας τα δεδομένα στη βιοϊατρική έρευνα και τη φαρμακευτική.

Το 2026, η έκθεση BEYOND, θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.