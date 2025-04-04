Οι πιθανότητες για μια πρόσκρουση του μεγάλου αστεροειδούς 2024 YR4 με τη Σελήνη αυξήθηκαν, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις από τη NASA.

Όταν ο αστεροειδής 2024 YR4 ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά, οι πιθανότητες σύγκρουσης με τη Γη το 2032 ήταν ελάχιστες, αλλά η NASA μείωσε την εκτίμηση αυτή στο 0,004%. Ωστόσο, η Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032 έχει υπερδιπλασιαστεί, ανερχόμενη από 1,7% σε 3,8%. Ο επανυπολογισμός αυτός βασίζεται σε δεδομένα από τηλεσκόπια, περιλαμβανομένου του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb.

Παρά τη νέα εκτίμηση, η NASA τονίζει ότι η πιθανότητα ο αστεροειδής να μην πλήξει τη Σελήνη παραμένει στο 96,2%. Επίσης, ακόμη και σε περίπτωση πρόσκρουσης, η τροχιά της Σελήνης δεν αναμένεται να επηρεαστεί. Οι υπέρυθρες παρατηρήσεις του Webb συνέβαλαν στην ακριβέστερη εκτίμηση του μεγέθους του αστεροειδούς, το οποίο υπολογίζεται μεταξύ 53 και 67 μέτρων, δηλαδή περίπου στο μέγεθος ενός δεκαώροφου κτιρίου.

Από την πρώτη ανίχνευση του 2024 YR4 τον Δεκέμβριο, εκατοντάδες άλλα αντικείμενα έχουν περάσει κοντά από τη Γη, σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνη της Σελήνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.