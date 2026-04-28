Η Google και το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της πρώτης σε απόρρητα έργα του Πενταγώνου, όπως ανέφερε η εφημερίδα «The Information» την Τρίτη, επικαλούμενη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Η πηγή αποκάλυψε ότι το Πεντάγωνο θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google για «οποιονδήποτε νόμιμο κυβερνητικό σκοπό».

Στη συμφωνία διευκρινίζεται επίσης ότι το Πεντάγωνο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης «για μαζική παρακολούθηση στο εσωτερικό της χώρας ή για χρήση όπλων χωρίς την κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία και έλεγχο».

Λίγες ώρες νωρίτερα, εκατοντάδες υπάλληλοι της Google κάλεσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο Σουντάρ Πιτσάι, να αρνηθεί να διαθέσει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας στο Πεντάγωνο για απόρρητες εφαρμογές.

Σε ανοιχτή επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο, οι εργαζόμενοι της Google που ασχολούνται με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις του τεχνολογικού κολοσσού με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία αυτή δεν είναι κατάλληλη για «απόρρητα έργα».

«Πιστεύουμε ότι η εγγύτητά μας με αυτή την τεχνολογία δημιουργεί την ευθύνη να επισημάνουμε και να αποτρέψουμε τις πιο ανήθικες και επικίνδυνες χρήσεις της», ανέφερε η επιστολή. «Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να αρνηθείτε να διαθέσετε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για απόρρητα έργα», σημειώνεται.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.