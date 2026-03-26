Google: Διαφωνούμε με την ετυμηγορία για τον εθισμό ανήλικης και θα ασκήσουμε έφεση

Η απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που έκρινε εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για τον εθισμό ανήλικης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους ομίλους, με την Google να δηλώνει ότι διαφωνεί με το σκεπτικό της ετυμηγορίας και να προαναγγέλλει την άσκηση έφεσης.

«Διαφωνούμε με την ετυμηγορία και σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση. Η υπόθεση αυτή παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα συνεχούς ροής (streaming) και όχι ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε σε δήλωσή της εκπρόσωπος της Google.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.