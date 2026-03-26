Μελέτη για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η γονιμοποίηση στο Διάστημα, δείχνει ότι τα σπερματοζωάρια ενδέχεται να αποπροσανατολίζονται όταν προσπαθούν να βρουν ένα ωάριο.

Όταν εκτέθηκαν σε συνθήκες μικροβαρύτητας σε πειράματα, τα σπερματοζωάρια κινούνταν άτακτα, σαν έναν αστροναύτη που αιωρείται χωρίς πρόσδεση, όπως αναφέρουν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας. «Αυτό τα κάνει να περιστρέφονται, να γυρίζουν ανάποδα… δεν γνωρίζουν πραγματικά ποια είναι η κατεύθυνση προς τα πάνω ή προς τα κάτω», δήλωσε η ερευνήτρια δρ. Νικόλ ΜακΦέρσον.

Η Αυστραλία συμμετέχει στο πρόγραμμα Artemis της NASA για επιστροφή στη Σελήνη και μελλοντικά αποστολές στον Άρη, ενώ ιδιωτικές εταιρείες, όπως η SpaceX του Έλον Μασκ, σχεδιάζουν τη δημιουργία ανθρώπινων οικισμών στον Άρη. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για το πώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αναπαράγονται και να εκτρέφουν ζώα σε εξωγήινα περιβάλλοντα.

Οι ερευνητές της Αδελαΐδας χρησιμοποίησαν μια συσκευή που προσομοιώνει τη μικροβαρύτητα, παρόμοια με την ελεύθερη πτώση ή την αίσθηση έλλειψης βάρους που βιώνουν οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το όργανο, που ονομάζεται clinostat, «κάνει τα κύτταρα να μην καταλαβαίνουν πραγματικά προς ποια κατεύθυνση κινούνται», εξήγησε η ΜακΦέρσον.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Biology, οι ερευνητές σημειώνουν ότι με τις πρόσφατες εξελίξεις στα διαστημικά ταξίδια και το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για εξερεύνηση του βαθιού διαστήματος, αποικισμό του Άρη και εξόρυξη στη Σελήνη, είναι κρίσιμο να μελετηθεί η επίδραση της μικροβαρύτητας στα πρώιμα στάδια της γονιμοποίησης, όχι μόνο για τη δημιουργία βιώσιμων πηγών τροφής, αλλά και για τη διατήρηση ανθρώπινων οικισμών στο διάστημα χωρίς συνεχή ανάγκη επαναπληθυσμού από τη Γη.

Η ΜακΦέρσον τόνισε ότι η έρευνα αυτή έχει οφέλη και για την επιστήμη της αναπαραγωγής στη Γη.

Οι ερευνητές, από το Robinson Research Institute του πανεπιστημίου, χρησιμοποίησαν δείγματα σπέρματος από ανθρώπους, ποντίκια και χοίρους.

Τα τοποθέτησαν σε έναν τρισδιάστατο clinostat, ο οποίος περιστρέφεται ώστε να εξουδετερώνει την επίδραση της βαρύτητας, και στη συνέχεια σε έναν «λαβύρινθο» που προσομοίωνε το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, αν και στην περίπτωση των ανθρώπινων δειγμάτων δεν υπήρχε ωάριο στο τέλος, για λόγους δεοντολογίας.

Διαπιστώθηκε ότι τα σπερματοζωάρια που εκτέθηκαν σε μικροβαρύτητα δυσκολεύονταν να βρουν τη διαδρομή μέσα στον λαβύρινθο. Παρατηρήθηκε περίπου 40% μείωση στον αριθμό των ανθρώπινων σπερματοζωαρίων που κατάφεραν να φτάσουν στο τέλος, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Η μικροβαρύτητα επηρέασε επίσης την ανάπτυξη εμβρύων σε ποντίκια και χοίρους. Η ΜακΦέρσον, κύρια συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται πως η βαρύτητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ικανότητα προσανατολισμού των σπερματοζωαρίων. Παρότι η επίδραση ήταν αρνητική, υγιή έμβρυα εξακολουθούσαν να μπορούν να σχηματιστούν.

«Αυτό μας δίνει ελπίδα ότι η αναπαραγωγή στο διάστημα ίσως μια μέρα καταστεί εφικτή», είπε.

«Μας ενδιαφέρει όχι μόνο να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της μηδενικής βαρύτητας, αλλά και διαφορετικών βαρυτικών δυνάμεων, όπως αυτές που θα συναντούσαμε στη Σελήνη ή στον Άρη, καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για ανθρώπινους οικισμούς εκεί.Μπορεί να ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία… αλλά στην πραγματικότητα αποκτούμε θεμελιώδη γνώση για το πώς τα σπερματοζωάρια κινούνται και διασχίζουν το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.»

Οι ερευνητές συνεργάστηκαν με το Andy Thomas Centre for Space Resources του πανεπιστημίου.

«Καθώς προχωράμε προς το να γίνουμε ένα διαστημικό ή πολυπλανητικό είδος, η κατανόηση του πώς η μικροβαρύτητα επηρεάζει τα πρώτα στάδια της αναπαραγωγής είναι κρίσιμη», δήλωσε ο διευθυντής του κέντρου, αναπληρωτής καθηγητής Τζον Κάλτον.

Η προσθήκη προγεστερόνης βοήθησε στην αντιμετώπιση του αποπροσανατολισμού των σπερματοζωαρίων, πιθανώς επειδή και τα ωάρια εκκρίνουν αυτή την ουσία, η οποία μπορεί να λειτουργεί ως «οδηγός».

Η ΜακΦέρσον σημείωσε επίσης ότι η ακτινοβολία, στην οποία εκτίθενται οι αστροναύτες όταν εγκαταλείπουν την προστατευτική ατμόσφαιρα της Γης, επηρεάζει επίσης το σπέρμα.

Η μελέτη της αναπαραγωγής στο διάστημα έχει μακρά ιστορία

Το άρθρο του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας αναφέρεται σε έρευνα του 1987 στο Cosmos 1887, η οποία έδειξε ότι «οι αρουραίοι που εκτέθηκαν στο διάστημα είχαν μειωμένη μάζα όρχεων», καθώς και σε πειράματα με έμβρυα ποντικών στο διαστημικό λεωφορείο Columbia το 1998.

Το 2018, η NASA έστειλε ανθρώπινο σπέρμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο πλαίσιο της αποστολής Micro-11, για να μελετήσει τις επιπτώσεις της έλλειψης βαρύτητας. Ο αμερικανικός διαστημικός οργανισμός διατηρεί επίσης ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα για τη μελέτη της ανάπτυξης, της αναπαραγωγής και της εξέλιξης.

Το 2024, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Έλον Μασκ είχε προσφερθεί να διαθέσει το σπέρμα του για τη δημιουργία αποικίας στον Άρη, ισχυρισμός που ο ίδιος έχει διαψεύσει.

Τον Φεβρουάριο, επιστήμονες ζήτησαν περισσότερη έρευνα για την αναπαραγωγική υγεία στο διάστημα, τονίζοντας ότι απαιτείται «επείγουσα» διεθνής συνεργασία για να καλυφθούν τα κενά γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας και της ακτινοβολίας, καθώς και για τη θέσπιση ηθικών κατευθυντήριων γραμμών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.