Μια επιτροπή ενόρκων στο Λος Άντζελες εξέδωσε μια πρωτοφανή απόφαση υπέρ μιας νεαρής γυναίκας που μήνυσε τη Meta και το YouTube για τον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την παιδική της ηλικία.

Οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta, η οποία κατέχει το Instagram, το Facebook και το WhatsApp, καθώς και η Google, ιδιοκτήτρια του YouTube, σχεδίασαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες που έβλαψαν την ψυχική υγεία της 20χρονης. H Kaley, έλαβε αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια απόφαση που ενδέχεται να επηρεάσει εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι της Meta υποστήριξαν ότι, παρότι η Kaley αντιμετώπισε δυσκολίες στη ζωή της, η χρήση του Instagram δεν προκάλεσε ούτε συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτές.

Σε ανακοίνωσή της, η Meta ανέφερε: «Διαφωνούμε με σεβασμό με την απόφαση και εξετάζουμε τα νομικά μας βήματα».

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε: «Διαφωνούμε με την απόφαση και σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση. Η υπόθεση αυτή παρερμηνεύει το YouTube, το οποίο είναι μια υπεύθυνα σχεδιασμένη πλατφόρμα streaming και όχι μέσο κοινωνικής δικτύωσης».

Οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta φέρει το 70% της ευθύνης για τη ζημία της ενάγουσας, ενώ το YouTube το 30%, πράγμα που σημαίνει ότι η Meta θα καταβάλει το μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης.

Ένα ακόμη είδος αποζημίωσης, οι τιμωρητικές αποζημιώσεις (punitive damages), δεν έχει ακόμη καθοριστεί από το δικαστήριο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας, μπορεί να φτάσουν έως και τα 30 εκατομμύρια δολάρια.

Γονείς άλλων παιδιών, που δεν συμμετείχαν στην αγωγή αλλά ισχυρίζονται ότι επίσης υπέστησαν βλάβη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκονταν έξω από το δικαστήριο την Τετάρτη, όπως και σε πολλές ημέρες κατά τη διάρκεια της πεντά εβδομάδων δίκης.

Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, γονείς και κηδεμόνες πανηγύριζαν και αγκαλιάζονταν με άλλους υποστηρικτές που περίμεναν την ετυμηγορία.

Η απόφαση στο Λος Άντζελες ήρθε μία ημέρα μετά από απόφαση ενόρκων στο Νέο Μεξικό, που έκρινε επίσης τη Meta υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες της έθεσαν σε κίνδυνο παιδιά και τα εξέθεσαν σε σεξουαλικό περιεχόμενο και επαφές με θηρευτές.

Ο Mike Proulx, διευθυντής έρευνας στη Forrester, δήλωσε ότι οι διαδοχικές αυτές αποφάσεις υποδηλώνουν ένα «σημείο καμπής» στη σχέση μεταξύ εταιρειών κοινωνικών μέσων και κοινού. «Η αρνητική στάση απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται εδώ και χρόνια και τώρα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της», είπε.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον των ενόρκων τον Φεβρουάριο, ο Mark Zuckerberg, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meta, επικαλέστηκε την πάγια πολιτική της εταιρείας που δεν επιτρέπει χρήστες κάτω των 13 ετών στις πλατφόρμες της.

Όταν του παρουσιάστηκαν εσωτερικές έρευνες και έγγραφα που έδειχναν ότι μικρότερα παιδιά χρησιμοποιούσαν πράγματι τις πλατφόρμες, ο Zuckerberg είπε ότι «πάντα ευχόταν» να υπήρχε ταχύτερη πρόοδος στον εντοπισμό χρηστών κάτω των 13 ετών, επιμένοντας ότι η εταιρεία «έφτασε στο σωστό σημείο με τον χρόνο». Παρότι η Google, ως ιδιοκτήτρια του YouTube, ήταν επίσης κατηγορούμενη, το μεγαλύτερο μέρος της δίκης επικεντρώθηκε στο Instagram και τη Meta.

Οι Snap και TikTok ήταν επίσης αρχικά κατηγορούμενες, αλλά κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Kaley πριν από τη δίκη. Οι δικηγόροι της Kaley υποστήριξαν ότι η Meta και το YouTube δημιούργησαν «μηχανές εθισμού» και απέτυχαν στην ευθύνη τους να αποτρέψουν την πρόσβαση παιδιών στις πλατφόρμες τους.

Η Kaley δήλωσε ότι άρχισε να χρησιμοποιεί το Instagram σε ηλικία 9 ετών και το YouTube από τα 6, χωρίς να υπάρξει καμία προσπάθεια να μπλοκαριστεί λόγω ηλικίας.

«Σταμάτησα να ασχολούμαι με την οικογένειά μου επειδή περνούσα όλο τον χρόνο μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε στην κατάθεσή της.

Ανέφερε επίσης ότι σε ηλικία 10 ετών άρχισε να βιώνει άγχος και κατάθλιψη, διαταραχές για τις οποίες διαγνώστηκε αργότερα από θεραπευτή. Επιπλέον, άρχισε να έχει εμμονή με την εμφάνισή της και να χρησιμοποιεί φίλτρα στο Instagram που άλλαζαν τα χαρακτηριστικά της – κάνοντας τη μύτη της μικρότερη και τα μάτια της μεγαλύτερα – σχεδόν από την αρχή της χρήσης της πλατφόρμας.

Έκτοτε έχει διαγνωστεί με δυσμορφική διαταραχή σώματος (body dysmorphia), μια πάθηση που προκαλεί υπερβολική ανησυχία για την εμφάνιση και στρεβλή αυτοεικόνα. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι χαρακτηριστικά του Instagram, όπως η ατελείωτη κύλιση (infinite scroll), έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν εθισμό.

Επίσης, ανέφεραν ότι οι στόχοι ανάπτυξης της Meta στόχευαν στη привлечении νέων χρηστών, καθώς αυτοί είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στις πλατφόρμες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η χρήση της πλατφόρμας για έως και 16 ώρες σε μία ημέρα αποτελεί απόδειξη εθισμού, χαρακτηρίζοντάς την απλώς «προβληματική».

Οι δικηγόροι της Kaley δήλωσαν ότι η απόφαση των ενόρκων «στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι καμία εταιρεία δεν είναι υπεράνω ευθυνών όταν πρόκειται για τα παιδιά μας».

Μια ακόμη υπόθεση κατά της Meta και άλλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

