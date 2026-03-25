Η Μελάνια Τραμπ φέρνει ανθρωποειδές ρομπότ σε εκδήλωση για την εκπαίδευση και την τεχνολογία των παιδιών

Η Μελάνια Τραμπ κάλεσε τα κράτη να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και την τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, κατά τη δεύτερη ημέρα της πρωτοβουλίας της "Fostering the Future Together".

Η Πρώτη Κυρία απηύθυνε έκκληση σε στρογγυλή τράπεζα στον Λευκό Οίκο, απευθυνόμενη σε εκπροσώπους από περισσότερες από 40 χώρες. Στην εκδήλωση εισήλθε συνοδευόμενη από το Figure 3, ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατασκευής ΗΠΑ, το οποίο υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες πριν από την ομιλία της.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν η Ολένα Ζελένσκα, σύζυγος του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, και η Σάρα Νετανιάχου, σύζυγος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Μελάνια Τραμπ κάλεσε τους συμμετέχοντες να διοργανώσουν περιφερειακές συναντήσεις, να διεξάγουν ερευνητικές μελέτες, να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες και να συνεργαστούν με άλλες χώρες μέλη «για να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι για να πετύχουν σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία».

Σημείωσε ότι ο στόχος της ενδυνάμωσης των παιδιών θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας καινοτόμων προγραμμάτων, της προώθησης υποστηρικτικών πολιτικών εκπαίδευσης, της χορήγησης νομοθεσίας με επίκεντρο την τεχνολογία και της δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Ας εμπνεύσουμε τα παιδιά μας να χτίσουν νέες πλατφόρμες, να δημιουργήσουν νέες βιομηχανίες και να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή σε όλους τους τομείς, από τα μέσα ενημέρωσης και τη μόδα έως την υγεία και την άμυνα. Ας καλλιεργήσουμε το μέλλον μαζί», είπε.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν χώρες από τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και εταιρείες τεχνολογίας όπως η Microsoft, η Google και η OpenAI.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες χωρών σε τέσσερις βασικούς τομείς: τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ψηφιακή γραμματοσύνη και διαδικτυακή ασφάλεια.

Η Μελάνια Τραμπ ανακοίνωσε την πρωτοβουλία "Fostering the Future Together" κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το περασμένο φθινόπωρο, δηλώνοντας ότι η αποστολή του παγκόσμιου συνασπισμού χωρών είναι «να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί μπορεί να ανθίσει στην ψηφιακή εποχή».



Πηγή: skai.gr

