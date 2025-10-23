Οι μεγαλύτεροι διαστημικοί όμιλοι της Ευρώπης αποκάλυψαν την Πέμπτη μια προκαταρκτική συμφωνία για να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην κατασκευή και τις υπηρεσίες δορυφόρων μετά από μήνες διαπραγματεύσεων με σκοπό να αντιμετωπίσουν την αλματώδη ανάπτυξη των ανταγωνιστών με επικεφαλής την Starlink του Ίλον Μασκ.

Η συμφωνία μεταξύ των Airbus, Thales και Leonardo θα δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση με έδρα τη Γαλλία, η οποία θα ξεκινήσει από το 2027, στην πιο φιλόδοξη συγχώνευση ευρωπαϊκών αεροδιαστημικών περιουσιακών στοιχείων από την εποχή του κατασκευαστή πυραύλων MBDA το 2001.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε ότι η συμφωνία θα «ενισχύσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε ένα πλαίσιο έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού».

Η νέα εταιρεία θα απασχολεί 25.000 άτομα με έσοδα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2024.

Οι συνομιλίες διεξάγονται εδώ και δύο χρόνια ανάμεσα σε μετόχους, κυβερνήσεις, συνδικάτα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία, η οποία έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητες στη Βρετανία και τη Γερμανία, καθώς και στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου θα εδρεύει η επιχείρηση.

Οι εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη περικόψει συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας στις διαστημικές τους επιχειρήσεις, δεν έκαναν καμία αναφορά σε περαιτέρω περικοπές, αλλά τα στελέχη δήλωσαν ότι η εστίαση θα στραφεί τώρα στην πιθανή ανάπτυξη.

Με την κωδική ονομασία «Project Bromo», οι συνομιλίες μεταξύ των τριών αεροδιαστημικών ομίλων ξεκίνησαν πέρυσι σε μια προσπάθεια να αντιγράψουν το μοντέλο συνεργασίας της ευρωπαϊκής κατασκευάστριας πυραύλων MBDA, η οποία ανήκει στην Airbus, την Leonardo και την BAE Systems.

Οι κορυφαίοι κατασκευαστές δορυφόρων της Ευρώπης ανταγωνίζονται εδώ και καιρό για την κατασκευή σύνθετων διαστημικών σκαφών σε γεωστατική τροχιά, αλλά έχουν πληγεί από την άφιξη φθηνών μικροσκοπικών δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά της Γης, ιδίως του πολλαπλασιαζόμενου δικτύου Starlink που κατασκευάστηκε από την SpaceX του Μασκ.

Η Airbus θα κατέχει το 35%, ενώ η Thales και η Leonardo θα κατέχουν η καθεμία από 32,5%, ανέφεραν οι εταιρείες, προσθέτοντας ότι η νέα εταιρεία θα τεθεί υπό κοινό έλεγχο «με μια ισορροπημένη δομή διακυβέρνησης».

Πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία ανέφεραν ότι αυτά τα μερίδια θα προσαρμοστούν στο ένα τρίτο για κάθε μία μέσω εξισορρόπησης των πληρωμών μεταξύ των μετόχων, με την Airbus να λαμβάνει αποζημίωση για τη μείωση του αρχικού της μεριδίου όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία το 2027.

Πηγή: skai.gr

