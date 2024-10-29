Συνελήφθη, τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 64χρονη από το Βιετνάμ δυνάμει εντάλματος σύλληψης της Interpol για την έκδοσή της στις Αρχές του Βιετνάμ για το αδίκημα του λαθρεμπορίου χρυσού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 64χρονη μετέφερε λαθραία ράβδους χρυσού από την Καμπότζη στο Βιετνάμ και αντίστροφα, μέσω της ανάθεσης σε συνεργούς της που απέκρυπταν τις ράβδους στο κάτω μέρος τρίκυκλων οχημάτων.

Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους, επέλεγαν να διέρχονται από σημεία όπου δεν υπήρχε τελωνειακός έλεγχος, ενώ φρόντιζαν να αφαιρέσουν τυχόν γράμματα ή σήματα που έφεραν οι ράβδοι.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

