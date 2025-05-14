Τα υψηλά επίπεδα απόσπασης της προσοχής των οδηγών οφείλεται κυρίως στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την απομάκρυνση των ματιών από το δρόμο. Το 76% των οδηγών, ανεξαρτήτως ηλικίας, παραδέχτηκαν ότι η προσοχή τους αποσπάστηκε όταν χρησιμοποίησαν το κινητό τους τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιώντας το για να διαβάσουν ή να στείλουν μηνύματα, είτε για να πραγματοποιήσουν μια κλήση είτε για να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα το 79% δήλωσε ότι είχε βιώσει μια επικίνδυνη εμπειρία τον τελευταίο χρόνο, επειδή η προσοχή τους ήταν αποσπασμένη. Το ζήτημα είναι σημαντικό και έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις σε όλες τις χώρες. Η έρευνα αναφέρει ότι πάνω από το 75% που χρησιμοποιεί το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητο έχει να κάνει με την εργασία τους. Μελέτες πανεπιστημίων έχουν δείξει ότι η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας που πραγματοποίησε η Wakefield Research αναλύοντας δεδομένα 1500 οδηγών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Καναδά, συγκέντρωσε πολύτιμο υλικό για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το κινητό τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα ζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης. Οι συμμετέχοντες πρότειναν πέντε βασικούς τρόπους στους εργοδότες προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο απόσπασης της προσοχής από το τηλέφωνο. Έτσι αυτοί ζήτησαν να βελτιωθούν τα συστήματα επικοινωνίας στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούν, ώστε οι οδηγοί να λαμβάνουν λιγότερες κλήσεις και μηνύματα που σχετίζονται με την εργασία τους, ζήτησαν τη βελτίωση της τεχνολογίας ώστε η πλοήγηση να γίνει ευκολότερη, να γίνουν επιχειρηματικές πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι της ταχύτητας, να υπάρξει εκπαίδευση, αλλά και σχετική απαγόρευση της χρήσης του κινητού κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Μια λύση στο πρόβλημα ενδεχόμενα να αποτελέσει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα συνδυάζει κάμερες εντός του οχήματος, ανιχνευτές και μηχανική μάθηση για να εντοπίζει πότε ένας οδηγός χρησιμοποιεί το κινητό του. Μόλις τα συστήματα εντοπίσουν περιστατικά αφηρημένης οδήγησης, τότε αυτά να εκδίδουν ειδοποιήσεις για να επαναπροσδιορίσουν την προσοχή του οδηγού κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Τα περιστατικά που καταγράφονται από τις κάμερες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την καθοδήγηση και εκπαίδευση των οδηγών. Συνολικά, το 93% των οδηγών δήλωσαν ότι η παρακολούθηση της οδήγησης από την κάμερα του αυτοκινήτου είχε θετικά αποτελέσματα σχετικά με το ενδεχόμενο απόσπασης της προσοχής τους κατά την οδήγηση και το 60% δήλωσε μετά την χρήση των καμερών άλλαξε τις οδηγικές του συνήθειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

