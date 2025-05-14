Το βαθύτερο σπήλαιο των Κυκλάδων, που φτάνει τα 132 μέτρα, με πηγάδια και αίθουσες με εντυπωσιακά πλούσιο διάκοσμο, ανακάλυψε επιστημονική αποστολή στην Αμοργό, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Μάλιστα, το σπήλαιο ήρθε στο «φως» μετά την υπόδειξη ενός Γάλλου κατοίκου του νησιού και γι΄αυτό έχει πλέον την επίσημη ονομασία «Βόθωνας του Γάλλου», καταχωρημένη από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.

Η επιστημονική αποστολή «Amorgos Cave Expedition 2024», πραγματοποιήθηκε στο νησί το περασμένο φθινόπωρο, με την αρωγή και χορηγία του δήμου Αμοργού και θα επαναληφθεί και τον προσεχή Οκτώβριο.

Αρχηγός και οργανωτής της αποστολής ήταν ο σπηλαιο- εξερευνητής Πρόδρομος Κούλελης ο οποίος, όπως λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ήταν ένας από αυτούς που έφτασε στον πάτο του σπηλαίου, κατεβαίνοντας κάθετα μονοκόμματα στα 90 μέτρα!

Το βαθύτερο σπήλαιο των Κυκλάδων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο βαθύτερο, καταγράφηκε για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2024, λήφθηκαν βιολογικά δείγματα και αναμένονται να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε επιστημονικό περιοδικό.

Πώς βρέθηκε το σπήλαιο

«Ψάχνοντας το νησί για σπήλαια με τα μέλη της αποστολής, ένας Γάλλος που ζει εκεί, ο Λοναΐς, μας είπε ότι βρήκε ένα σε μια βόλτα, πίσω από τα Θολάρια. Του είπα ότι αν όντως ισχύει η πληροφορία, θα πάρει το όνομά του γιατί αυτός που χαρτογραφεί, βαφτίζει. Ήρθε, λοιπόν, στην ομάδα μας και μετά από ένα δύσκολο τοπίο για πεζοπορία, γεμάτο πέτρες, βάτα και σχίνα, το βρήκαμε.

Το σπήλαιο κατέβαινε περίπου στα 35 μέτρα αλλά όχι συνέχεια και τότε ο Λοναΐς ο οποίος είχε τη σχετική εκπαίδευση καταρρίχησης, ζήτησε να κατέβει. Εξερευνώντας, λοιπόν, τον χώρο, βρήκε μια σχισμή πίσω από έναν ογκόλιθο, απ' όπου υπήρχε το άνοιγμα για να κατέβεις τα υπόλοιπα μέτρα μέσα στο σπήλαιο», περιγράφει ο κ. Κούλελης, διευκρινίζοντας ότι «βόθωνα» αποκαλούν στο νησί το βάραθρο.

Κατεβαίνοντας ο ίδιος στο ανακαλυφθέν σπήλαιο, έκανε λόγο για το δέος που αισθάνθηκε αλλά και τον φόβο που υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού και κοιμάται, κάτι που μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι.

«Αν και συνεχώς ανακαλύπτουμε σπήλαια, είναι απίστευτη η ομορφιά της φύσης που δεν μπορούν να τη δουν πολλοί άνθρωποι», τονίζει ο κ. Κούλελης, τυροκόμος στο επάγγελμα και σπηλαιολόγος, «γιατί έχει τρέλα μ' αυτό» όπως λέει χαρακτηριστικά.

«Αρχές Οκτώβρη, θα ξαναπάμε στην Αμοργό γιατί είχαμε πληροφορίες από ντόπιους για κάποια άλλα σπήλαια. Δεν ξέρουμε με ασφάλεια τα στίγματα, γιατί υπάρχουν σπήλαια που δεν είναι σηματοδοτήμενα, ενώ εντοπίζοντας και περνώντας από μια μικρή τρύπα που ίσα ίσα χωράς, μπορεί μέσα να βρεθείς σε ένα χάος», καταλήγει.

Η ομάδα της αποστολής «Amorgos Cave Expedition 2024», που αποτελούνταν από 18 σπηλαιο- εξερευνητές και από επιστήμονες, κατέγραψε 21 συνολικά γνωστά και άγνωστα σπήλαια και σπηλαιο-μορφές, εκ των οποίων εξερευνήθηκαν και μελετήθηκαν οι 12.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την σπηλαιο-αποστολή στην Αμοργό, θα δοθούν στο πλαίσιπ του Cavers Fest 2025 - Agrafa, Greece, που θα πραγματοποιηθεί από 16 έως και 18 Μαΐου 2025.

