Ένα «παράθυρο» 12 δισ. δολαρίων στην ενεργειακή κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει έναν ανταγωνισμό για τα αμερικανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξαγορά ενός στόλου μονάδων φυσικού αερίου από την NRG Energy Inc. έρχεται λίγους μήνες μετά την ακόμα μεγαλύτερη συμφωνία της Constellation Energy Corp. για την Calpine Corp. Οι συμφωνίες για μονάδες παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ που έχουν ανακοινωθεί έως τα μέσα Μαΐου ανέρχονται συνολικά στα 51 δισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά αυτού του αιώνα εκτός από μία.

Η συμφωνία των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων της NRG αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη ότι η έκρηξη των data centers από τους τεχνολογικούς κολοσσούς, μεταξύ άλλων, απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Υπογραμμίζει επίσης ένα σχετικό γεγονός: η ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να κατασκευάσουν τις απαιτούμενες μονάδες παραγωγής για την κάλυψη αυτής της ζήτησης.

Δεν συμβαίνει συχνά μια εταιρεία να ανακοινώνει εξαγορά που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της δικής της αξίας και οι επενδυτές να την υποδέχονται με ενθουσιασμό. Το γεγονός ότι η μετοχή της NRG εκτινάχθηκε κατά 26% τη Δευτέρα αντικατοπτρίζει εν μέρει ότι η εταιρεία έκλεισε τον κύκλο των λαθών της προηγούμενης διοίκησης. Η αποτυχημένη και άκαιρη στροφή προς το λιανεμπόριο ενέργειας και τις υπηρεσίες είχε αφήσει τη NRG με ανεπαρκή παραγωγική ικανότητα ακριβώς τη στιγμή που η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα άρχιζε να αυξάνεται ξανά μετά από χρόνια στασιμότητας. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την LS Power LLC διορθώνουν αυτή την κατάσταση και επίσης αναδιαρθρώνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της NRG με επίκεντρο το Τέξας, επεκτείνοντάς την παρουσία της στην «καρδιά» των data centers, δηλαδή στο δίκτυο PJM, που καλύπτει μεγάλο μέρος των μεσοδυτικών και μεσοατλαντικών πολιτειών. Επιπλέον, όπως έκανε και η Constellation με την Calpine, η NRG πληρώνει εν μέρει με μετοχές της, με τη μελλοντική συμμετοχή της LS Power κατά 11% να σηματοδοτεί ψήφο εμπιστοσύνης.

Η NRG εκτιμά ότι πληρώνει περίπου τα μισά απ’ ό,τι θα κόστιζε η κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής. Το κόστος αυτό είναι κάπως ασαφές, αλλά έχει σίγουρα αυξηθεί. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της NextEra Energy Inc., Τζον Κέτσαμ, εκτιμά ότι το κόστος για νέα μονάδα φυσικού αερίου έχει αυξηθεί από λιγότερο από 800 δολάρια ανά κιλοβάτ ισχύος σε 2.400 δολάρια μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Αυτό αντανακλά τη σύγκρουση δύο κλάδων που λειτουργούν με εντελώς διαφορετικούς χρονοδιαγράμματα. Οι τεχνολογικές εταιρείες βλέπουν τον εαυτό τους να συμμετέχει σε μια κούρσα για κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως απέναντι στους Κινέζους ανταγωνιστές τους, που απαιτεί μαζικές επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ, ακόμη και πριν οι επιχειρηματικά βιώσιμες εφαρμογές αυτής της ισχύος αποσαφηνιστούν πλήρως. Αλλά βασίζονται για την ενέργεια που χρειάζονται σε έναν κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που δεν έχει δει αύξηση της ζήτησης για πάνω από μια δεκαετία και του οποίου η δημιουργία νέων μονάδων απαιτεί χρόνια, με πρόσθετο πρόβλημα την περιορισμένη δυνατότητα του δικτύου μεταφοράς των ΗΠΑ.

Γι' αυτό βλέπουμε εταιρείες όπως η Microsoft Corp. και η Meta Platforms Inc. να πληρώνουν αδρά για να επαναλειτουργήσουν παλιές πυρηνικές μονάδες ή να χτίσουν καινούργιες μονάδες φυσικού αερίου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Καθώς τα περιφερειακά δίκτυα ηλεκτροδότησης εκδίδουν διαρκώς αυξανόμενες εκτιμήσεις για το πόσο φορτίο αναμένεται να προστεθεί στο σύστημα, τίθεται το ερώτημα αν ο τομέας παραγωγής ενέργειας μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Βάσει της ιστορικής του απόδοσης. Η σύντομη απάντηση είναι: όχι.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη ανάλυση των Hugh Wynne και Eric Selmon της Sector and Sovereign Research LLC. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, οι προβλέψεις συνεπάγονται ότι η μέγιστη ζήτηση (peak demand) στις ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 139 γιγαβάτ έως το 2030. Παρότι οι μπαταρίες μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη σε συνθήκες αιχμής, είναι πιο πιθανό να απαιτηθεί η κατασκευή νέας αποσπώμενης (dispatchable) ισχύος, δηλαδή ουσιαστικά μονάδων φυσικού αερίου. Αφαιρώντας τις ήδη προγραμματισμένες προσθήκες ισχύος για τα επόμενα δύο έτη, θα χρειαστούν περίπου 38,5 γιγαβάτ νέας δυναμικότητας κατανομής κάθε χρόνο από το 2027 έως το 2030, αριθμός περίπου τετραπλάσιος του μέσου ετήσιου ρυθμού της περασμένης δεκαετίας.

Ένας τρόπος να το ερμηνεύσει κανείς είναι ότι αυτές οι προβλέψεις για υψηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, που βασίζονται στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, απλώς δεν θα πραγματοποιηθούν γιατί η απαιτούμενη ενέργεια δεν θα υπάρχει. Οι πραγματικοί περιορισμοί του φυσικού κόσμου θα επιβληθούν στις φιλοδοξίες του εικονικού. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα παίξει ρόλο στα όσα δούμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Ωστόσο, μια άλλη συνέπεια είναι ότι τα data centers θα χρειαστεί να γίνουν πιο “έξυπνα” στον τρόπο που καταναλώνουν ενέργεια, διαχειριζόμενα το φορτίο τους για να μειώνουν την πίεση στο δίκτυο, κάτι που ακούγεται εύλογο, δεδομένου ότι μιλάμε για την αυγή της υποτιθέμενης “υπερ-νοημοσύνης”.

Πέρα από τις παραδοσιακές βελτιώσεις αποδοτικότητας στα νεότερα chips και στα συστήματα ψύξης, αυτή η προσπάθεια μπορεί να επεκταθεί και στη διαχείριση της ίδιας της ζήτησης. Μια μελέτη για ευέλικτη ζήτηση από μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των data centers, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο από ερευνητές του Nicholas Institute for Energy, Environment and Sustainability του Πανεπιστημίου Duke, έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή στον κλάδο. Η μελέτη διαπίστωσε ότι εάν αυτοί οι χρήστες μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωσή τους κατά περίπου το ισοδύναμο μιας ημέρας χρήσης ετησίως, αυτό θα απελευθέρωνε ουσιαστικά χώρο για άλλα 76 γιγαβάτ φορτίου, συμβάλλοντας σημαντικά στην εκπλήρωση αυτών των προβλέψεων για υψηλή ζήτηση.

Όπως συνέβη, η NRG δεν απέκτησε απλώς 12,9 γιγαβάτ παραγωγικής ικανότητας από την LS Power. Απέκτησε επίσης και την CPower, μια πλατφόρμα εικονικού εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής (VPP) με έξι γιγαβάτ ισχύος, κατανεμημένα σε 2.000 εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Τα VPP συγκεντρώνουν μικρότερες, κατανεμημένες μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από πολλές τοποθεσίες και τις λειτουργούν ως ενιαίες μεγαλύτερες μονάδες. Ενσωματώνουν επίσης σύνθετους μηχανισμούς διαχείρισης ζήτησης, αυξομειώνοντάς την βάσει σημάτων τιμής. Αυτά τα VPP μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης στο δίκτυο έναντι πληρωμής.

Αποτελούν έτσι το σημείο τομής μεταξύ της ηλεκτρικής ισχύος και της υπολογιστικής ισχύος. Συνολικά, η συμφωνία της NRG αποτυπώνει την τεράστια πρόκληση της δημιουργίας επαρκούς παραγωγής ενέργειας και εξετάζει τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά για να συμβαδίσει με τη ζήτηση.



Πηγή: The Washington Post

