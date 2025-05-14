Ο ήλιος εξαπέλυσε την ισχυρότερη ηλιακή έκλαμψη της χρονιάς, προκαλώντας ισχυρές διακοπές ραδιοσυχνοτήτων σε όλο τον κόσμο.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης ξέσπασε μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα από μια νεοεμφανιζόμενη ψυχρή, σκοτεινή περιοχή ονομαζόμενη ως AR4087.

Οι εκλάμψεις κατηγορίας Χ είναι οι πιο έντονες στην κλίμακα ηλιακών καταιγίδων - ικανές να διαταράξουν τις επικοινωνίες, να καταστρέψουν δορυφόρους, ακόμη και να απειλήσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στη Γη.

Αυτές οι εκλάμψεις δημιουργούνται από ηλιακές κηλίδες - σκοτεινές, ψυχρότερες περιοχές στην επιφάνεια του Ήλιου όπου συσσωρεύεται έντονη μαγνητική δραστηριότητα.

As we begin to see better images of AR 4087, it possesses a beta-gamma magnetic field. This means it has an unstable magnetic configuration that could lead to more flaring activity. pic.twitter.com/Dxwt68QROG — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) May 14, 2025

Όταν αυτή η μαγνητική ενέργεια απελευθερώνεται ξαφνικά, μπορεί να εκτοξεύσει ισχυρές εκρήξεις πλάσματος και ακτινοβολίας στο διάστημα με την ταχύτητα του φωτός.

Εάν κατευθυνθούν προς τη Γη, αυτά τα κύματα υψηλής ενέργειας μπορούν να ιονίσουν την ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας καταιγίδες ακτινοβολίας που παρεμβαίνουν σε ραδιοσυχνότητες και να καταστρέψουν δορυφόρους.

Η έκλαμψη της Τρίτης βαθμολογήθηκε με X2.7, κατατάσσοντάς την στο κατώτερο άκρο της πιο επικίνδυνης κατηγορίας ηλιακών εκλάμψεων, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επηρεάσει μεγάλες εκτάσεις του πλανήτη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες εκλάμψεις καθώς η ηλιακή κηλίδα AR4087 θα περιστραφεί σε άμεση ευθυγράμμιση με τη Γη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τις πιθανότητες περαιτέρω ηλιακών καταιγίδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.