CHI Greece 2025 – Συνεδρία 1: Εξερευνώντας την ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη και τις ηθικές πτυχές της αλληλεπίδρασης

Το συνέδριο CHI Greece 2025, που πραγματοποιείται στη Σύρο, ανέδειξε από την πρώτη ημέρα του τη σημασία της ανταλλαγής ιδεών και της παρουσίασης καινοτόμων ερευνών στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Οι δύο αρχικές ενότητες με τίτλο "Human-Centered AI and Ethical Interaction I & II" επικεντρώθηκαν στις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καλύπτοντας ζητήματα που αφορούν τον ρόλο της ΤΝ στη σχεδιαστική διαδικασία και τις ηθικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα.

Η πρώτη ενότητα άνοιξε τη συζήτηση με μια κριτική προσέγγιση στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης. Η Theodora Chamaidi, η Helen Charoupia και ο Modestos Stavrakis παρουσίασαν την εργασία τους "More-than-a-prediction: reframing AI’s role in more-than-human design of interactions". Η ομιλία αυτή αμφισβήτησε την αντίληψη της ΤΝ ως απλού εργαλείου, προτείνοντας έναν ρόλο "σχεδιαστικού συμπαίκτη" που ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και προωθεί πιο ηθικές και βιώσιμες σχεδιαστικές πρακτικές, μέσω του πλαισίου BACT (Beings, Activities, Contexts, Technologies).

Στη συνέχεια, η Maria Katsikerou, η Dimitra Ioannou και ο Christos Katsanos από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρουσίασαν το "CiApplication", μια εφαρμογή που στηρίζει την αποκατάσταση ατόμων με κοχλιακά εμφυτεύματα. Μέσα από ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ενεργή συμμετοχή χρηστών και θεραπευτών, η εφαρμογή προσφέρει εξατομικευμένες ακουστικές ασκήσεις. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης ήταν θετικά, με βαθμολογία 87 στην Κλίμακα Χρηστικότητας Συστήματος (SUS).

Η δεύτερη ενότητα διεύρυνε το πεδίο, παρουσιάζοντας νέες εφαρμογές και ερευνητικά ευρήματα. Η Dimitra Chasanidou, ο Costas Boletsis και ο John Krogstie παρουσίασαν ένα σύστημα συστάσεων για τον βιώσιμο τουρισμό στην πόλη του Όσλο, που αξιοποιεί MCDM και εξηγήσεις από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για μεγαλύτερη διαφάνεια και εμπιστοσύνη χρηστών.

Ο Felix Dietrich και η ομάδα του ερεύνησαν τις επιπτώσεις των αλγοριθμικών συστάσεων στο Spotify, διαπιστώνοντας ότι η εξατομίκευση συνδέεται συχνά με μικρότερη απόλαυση σε σχέση με την ενεργή επιλογή μουσικής από τον χρήστη.

Επιπλέον, η Alicia Gilbert και οι συνεργάτες της παρουσίασαν μια συστηματική ανασκόπηση για τους λόγους που οι άνθρωποι σταματούν τη χρήση μέσων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για σαφέστερα θεωρητικά μοντέλα και σχεδιαστικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τη συνειδητή αποδέσμευση από τα ψηφιακά μέσα.

Ο Konstantinos Ordoumpozanis και η ομάδα του παρουσίασαν ανασκόπηση για την παραγωγική ΤΝ στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των δημιουργικών τεχνολογιών, επισημαίνοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης ηθικών αρχών και ενίσχυσης της εμπειρίας του χρήστη μέσω στιβαρών μεθοδολογιών συν-σχεδιασμού.

Η Maria-Eleni Boumpoukioti και οι συνεργάτες της παρουσίασαν το "NamesPlus", μια γεω-κεντρική κοινωνική πλατφόρμα για καλλιτέχνες που αξιοποιεί gamification για την αντιμετώπιση αλγοριθμικών προκαταλήψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας.

Τέλος, ο Elias Dritsas και η ομάδα του πραγματοποίησαν ανασκόπηση για την αλληλεπίδραση ανθρώπου με Big Data, τονίζοντας τη σημασία της εξηγησιμότητας και της διαφάνειας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε πολύπλοκα συστήματα.

Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις

Οι ομιλίες της πρώτης ημέρας του CHI Greece 2025 ανέδειξαν την ανάγκη για βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον σχεδιασμό συστημάτων ΤΝ. Η έμφαση δεν δόθηκε μόνο στη βελτίωση της χρηστικότητας, αλλά και στην αμφισβήτηση προκαταλήψεων, την προώθηση της διαφάνειας και την ενδυνάμωση των χρηστών.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν τη μετάβαση από την ΤΝ ως "μαύρο κουτί" σε έναν συνεργάτη που διευκολύνει την κριτική σκέψη και την ηθική λήψη αποφάσεων. Είτε αφορά την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, είτε τη διαμόρφωση βιώσιμων συμπεριφορών ή τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων, ο στόχος παραμένει η δημιουργία τεχνολογίας που υπηρετεί την ανθρώπινη ευημερία και σέβεται τις κοινωνικές και οικολογικές ισορροπίες.

Το πρώτο session του συνεδρίου έθεσε τις βάσεις για έναν διάλογο που θα καθορίσει το μέλλον της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, με επίκεντρο τον σχεδιασμό συστημάτων που δεν είναι μόνο έξυπνα, αλλά και σοφά.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

