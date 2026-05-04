Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν 27 νέους πιθανούς πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από δύο άστρα, όπως ο φανταστικός πλανήτης Tατουίν από το σύμπαν του Star Wars.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί μόνο18 «διπλοαστρικοί» (circumbinary) πλανήτες -δηλαδή πλανήτες που περιφέρονται γύρω από δύο άστρα. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιφέρονται γύρω από ένα μόνο άστρο, όπως η Γη γύρω από τον Ήλιο, σημειώνει ο Guardian.

Σε μια χρονικά εύστοχη δημοσίευση στις 4 Μαΐου, γνωστή και ως Star Wars Day, οι επιστήμονες εντόπισαν 27 ακόμη υποψήφιους πλανήτες, των οποίων οι αποστάσεις κυμαίνονται από 650 έως 18.000 έτη φωτός από τη Γη.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα στην αστρονομία που δεν είναι ιδιαίτερα απτά», δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Ben Montet του University of New South Wales, κύριος συγγραφέας της μελέτης. Ωστόσο, χάρη στη διάσημη σκηνή με το ηλιοβασίλεμα στο Τατουίν στην πρώτη ταινία Star Wars, «όλοι έχουν μια εικόνα για το πώς μοιάζει ένας πλανήτης που περιφέρεται γύρω από δύο άστρα και τι θα σήμαινε να στέκεται κανείς σε έναν πλανήτη με δύο ήλιους».

Περισσότερα από τα μισά άστρα στο σύμπαν βρίσκονται σε δυαδικά ή πολλαπλά αστρικά συστήματα.

Οι επιστήμονες είχαν μέχρι τώρα εντοπίσει τέτοιους «διπλοαστρικούς» πλανήτες κυρίως μέσω των διελεύσεών τους (transits): όταν ένας πλανήτης περνά μπροστά από ένα άστρο, όπως εξήγησε ο Ben Montet, «ρίχνει μια σκιά στην επιφάνεια του άστρου, βλέπουμε μια πτώση στη φωτεινότητά του … και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάτι περιφέρεται γύρω του».

Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο όταν ο πλανήτης και το άστρο ευθυγραμμίζονται τέλεια με τη γραμμή θέασης από τη Γη.

«Οι πλανήτες είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι σαν να προσπαθείς να δεις ένα κερί δίπλα σε μια μεγάλη λάμπα δρόμου».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο γνωστή ως apsidal precession (αψιδική μετάπτωση), αναζητώντας μια ταλάντωση στην κίνηση των άστρων που περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο και αλληλο-εκλείπτονται.

«Αν παρακολουθούμε με ακρίβεια τον χρονισμό αυτών των εκλείψεων … αυτό μπορεί να μας δείξει ότι υπάρχει κάτι επιπλέον στο σύστημα», δήλωσε η Margo Thornton, κύρια συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτορας στο University of New South Wales.

Αφού απέκλεισαν άλλους παράγοντες, όπως την περιστροφή και τη βαρυτική έλξη των δύο άστρων, η ομάδα εντόπισε 36 αστρικά συστήματα από τα 1.590 των οποίων η συμπεριφορά μπορούσε να εξηγηθεί μόνο από την παρουσία ενός τρίτου σώματος.

Τα «27 από αυτά τα αντικείμενα, είναι πιθανό να έχουν μάζα πλανήτη», είπε η Thornton. Πρόσθεσε ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη των φασμάτων τους -δηλαδή του φωτός που εκπέμπουν- για να επιβεβαιωθεί επίσημα ότι πρόκειται για διπλοαστρικούς πλανήτες. «Το ζήτημα είναι: ποια είναι η μάζα τους; Είναι πλανήτης; Είναι καφέ νάνος; Είναι άστρο;».

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε αυτούς τους πιθανούς πλανήτες -που πιθανότατα κυμαίνονται σε μέγεθος από αυτό του Ποσειδώνα έως και δέκα φορές μεγαλύτερο από τον Δία- χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Transiting Exoplanet Survey Satellite της NASA, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο αναζήτησης πλανητών που εκτοξεύτηκε το 2018.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.