Αυτή είναι η ρομποτική καθημερινότητα στην Κίνα του 2026.

Ένας δημιουργός περιεχομένου δημοσίευσε ένα βίντεο 12 δευτερολέπτων με το τρισχαριτωμένο σκυλάκι του (ράτσας Πομεράνιαν) να μεταφέρεται με ένα μίνι τετράποδο ρομπότ, στο οποίο έχει δεθεί το μπλε καλάθι/ θέση(!)

Ο ευρηματικός influencer δεν χρειάστηκε πολύ για να τροποποιήσει το ρομπότ και το άφησε να κάνει τη βόλτα ενώ το κουτάβι φάνηκε να... απολαμβάνει τη διαδρομή.

Πάντως το θέαμα δίχασε το διαδίκτυο. Κάποιοι βρήκαν το βίντεο υπέροχο, αλλά άλλοι εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια του τετράποδου ή επισημαίνουν ότι ο σκύλος μεταφερόμενος δεν ασκείται.

Πριν από λίγα χρόνια, τα τετράποδα ρομπότ ήταν ακριβές ερευνητικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνταν κυρίως σε εργαστήρια και βιομηχανικούς ελέγχους.

Τώρα οι εκδόσεις για καταναλωτές είναι αρκετά φθηνές ώστε οι άνθρωποι να τα αγοράζουν για προσωπική χρήση και να τα τροποποιούν στο σπίτι για καθημερινές εργασίες.

Το βίντεο είναι μικρής διάρκειας, αλλά καταδεικνύει πόσο ραγδαία η ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταφέρονται από τις ελεγχόμενες επιδείξεις νέας τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή.

Πηγή: skai.gr

