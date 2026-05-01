Η Google προχωρά σε μια αλλαγή που αναμένεται να ικανοποιήσει εκατομμύρια χρήστες, καθιστώντας τη λειτουργία Picture-in-Picture του YouTube διαθέσιμη παγκοσμίως και χωρίς την ανάγκη συνδρομής Premium.

Μετά από μακρά περίοδο δοκιμών και γεωγραφικών περιορισμών, η πλατφόρμα ξεκινά τη σταδιακή διάθεση του PiP σε όλες τις αγορές. Η λειτουργία επιτρέπει την αναπαραγωγή βίντεο σε ένα μικρό, πλωτό παράθυρο, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συνεχίζουν την παρακολούθηση ενώ χρησιμοποιούν άλλες εφαρμογές στις κινητές τους συσκευές.

Μέχρι πρόσφατα, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ήταν διαθέσιμο κυρίως για συνδρομητές Premium, ή περιοριζόταν σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πλέον, η εταιρεία διευρύνει την πρόσβαση, ενισχύοντας την εμπειρία multitasking για το σύνολο των χρηστών σε Android και iOS.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας γίνεται σταδιακά μέσω ενημερώσεων της εφαρμογής και είναι διαθέσιμη μέσα από τις γενικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, παραμένουν ορισμένοι περιορισμοί: το περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται ως μουσικό εξακολουθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, να απαιτεί συνδρομή Premium για χρήση σε PiP, λόγω συμφωνιών με τη μουσική βιομηχανία.

Παράλληλα, η πλατφόρμα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Το σύστημα προσαρμόζει δυναμικά το μέγεθος και τη θέση του πλωτού παραθύρου, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την κατανάλωση πόρων και μπαταρίας, ιδιαίτερα σε συσκευές χαμηλότερων επιδόσεων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του YouTube να ενισχύσει τη χρήση της πλατφόρμας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού από εφαρμογές όπως το TikTok και το Instagram. Για τους δημιουργούς περιεχομένου, η ευρύτερη διάθεση του PiP ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου θέασης, καθώς διευκολύνεται η κατανάλωση περιεχομένου κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων.

Πηγή: skai.gr

