Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Wiz με έδρα τη Νέα Υόρκη λέει ότι βρήκε ένα «θησαυροφυλάκιο» ευαίσθητων δεδομένων από την κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek εκτεθειμένα ακούσια στο ανοιχτό διαδίκτυο.

Σε μια ανάρτηση ιστολογίου που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η Wiz είπε ότι οι σαρώσεις της υποδομής του DeepSeek έδειξαν ότι η εταιρεία είχε αφήσει κατά λάθος περισσότερες από ένα εκατομμύριο γραμμές δεδομένων διαθέσιμες, χωρίς ασφάλεια. Αυτές περιελάμβαναν ψηφιακά κλειδιά λογισμικού και αρχεία καταγραφής συνομιλιών που φαινόταν να καταγράφουν μηνύματα που στέλνονταν από χρήστες στον δωρεάν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της Wiz είπε ότι η DeepSeek εξασφάλισε γρήγορα τα δεδομένα αφού η εταιρεία του τους ειδοποίησε.

«Τα κατέβασαν σε λιγότερο από μία ώρα», είπε η Ami Luttwak. «Αλλά ήταν τόσο απλό να τα βρεις που πιστεύουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που τα βρήκαμε».

Η προφανής ικανότητα της κινεζικής εταιρείας να συνδυάσει τις δυνατότητες του OpenAI με πολύ χαμηλότερο κόστος έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων και τα περιθώρια κέρδους των αμερικανικών κολοσσών τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia NVDA.O και η Microsoft MSFT.O.

Μέχρι τη Δευτέρα, είχε ξεπεράσει τον ανταγωνιστή των ΗΠΑ ChatGPT σε λήψεις από το App Store της Apple, προκαλώντας παγκόσμια πώληση σε μετοχές τεχνολογίας .

Πηγή: skai.gr

