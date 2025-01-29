Δείγματα πετρωμάτων και σκόνης από τον αστεροειδή Bennu, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Γη, περιέχουν οργανική ύλη, μεταξύ άλλων αμινοξέα και όλες τις πέντε νουκλεοβάσεις του DNA και RNA, καθώς και άλατα που σχηματίστηκαν νωρίς στην ιστορία του. Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν νέες πληροφορίες για τη χημεία του πρώιμου ηλιακού συστήματος.

Τα παραπάνω παρουσιάζονται σε δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά «Nature Astronomy» και «Nature».

Το 2018 η αποστολή OSIRIS-Rex έφτασε στον κοντινό στη Γη αστεροειδή Bennu για να συλλέξει δείγματα. Ο αστεροειδής αυτός έχει από καιρό κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών λόγω της τροχιάς του κοντά στη Γη και της πλούσιας σε άνθρακα σύνθεσής του. Αναλύοντας τα δείγματα αυτά, τα οποία είναι τα πρώτα δείγματα από την επιφάνεια αστεροειδούς που έλαβε η NASA στο Διάστημα και τα μοναδικά που συλλέχθηκαν από πλανητικό σώμα εδώ και σχεδόν 50 χρόνια μετά τις αποστολές Apollo, οι ερευνητές βρήκαν χιλιάδες οργανικές μοριακές ενώσεις. Οι ενώσεις αυτές περιλάμβαναν 14 από τα 20 πρωτεϊνικά αμινοξέα που υπάρχουν στις μορφές ζωής της Γης, 19 μη πρωτεϊνικά αμινοξέα που είναι σπάνια ή απουσιάζουν από τη βιολογία και όλες τις πέντε βιολογικές νουκλεοβάσεις (αδενίνη, κυτοσίνη, γουανίνη, θυμίνη και ουρακίλη).

Επίσης, βρέθηκε ότι ο αστεροειδής είναι πλούσιος σε ενώσεις που περιέχουν άζωτο και αμμωνία, οι οποίες σχηματίστηκαν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια σε ψυχρές, μακρινές περιοχές του ηλιακού μας συστήματος. Οι ερευνητές σημειώνουν στη μελέτη τους, που δημοσιεύεται στο «Nature Astronomy», ότι ο Bennu έχει πολύ πλουσιότερη πολυπλοκότητα σε οργανική ύλη από τη γήινη βιολογία και προτείνουν ότι το σώμα από το οποίο προήλθε ο αστεροειδής μπορεί να βρισκόταν στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα.

Στη δεύτερη δημοσίευση στο Nature οι ερευνητές ανέλυσαν τα δείγματα και βρήκαν μια ποικιλία αλατούχων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων φωσφορικών αλάτων που περιέχουν νάτριο και ανθρακικών αλάτων πλούσιων σε νάτριο, θειικών αλάτων, χλωριούχων αλάτων και φθοριούχων αλάτων. Αυτά τα άλατα μπορεί να σχηματίστηκαν κατά την εξάτμιση του αλμυρού υγρού που υπήρχε νωρίς στην ιστορία του σώματος από το οποίο προήλθε ο Bennu, υποδεικνύοντας ότι κάποτε υπήρχε νερό. Η πιθανή παρουσία νερού μαζί με τις νουκλεοβάσεις εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που δημιουργεί τα δομικά στοιχεία για τη ζωή (προβιοτική σύνθεση οργανικών μορίων), κάτι που θα απαιτήσει περαιτέρω έρευνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

