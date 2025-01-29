Τον πρώτο ψηφιακό βοηθό Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Δήμος Μυτιλήνης Ψηφιακό βοηθό που παρέχει πληροφορίες στους δημότες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρέχει πλέον ο Δήμος Μυτιλήνης μέσα από την ιστοσελίδα του.

Στον ψηφιακό βοηθό με την ονομασία «Boteli», μπορεί να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει χρήσιμες πληροφορίες, που σχετίζονται με υπηρεσίες του Δήμου, με θέματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και με σημεία και τοπόσημα της περιοχής.

Ερωτήσεις, που αφορούν ένα εύρος θεματικών, όπως για παράδειγμα ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός, η Υγεία και η Εκπαίδευση, αλλά και ζητήματα που άπτονται του Δήμου, των Υπηρεσιών και ανάγκες των δημοτών του, απαντώνται από τον ψηφιακό βοηθό.

Ο ψηφιακός βοηθός «Botelis» του Δήμου Μυτιλήνης είναι ο πρώτος του είδους για Ελληνικό Δήμο. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI), συνθέτοντας τις απαντήσεις του από πολλαπλές πηγές καθώς και από τις επίσημες πληροφορίες του Δήμου.

Το έργο έχει υλοποιήσει η εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, η οποία ειδικεύεται στην έρευνα και την ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης σε εφαρμογές που εξυπηρετούν τη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και την επικοινωνία τους με το ευρύ κοινό.

Ο ψηφιακός βοηθός του Δήμου Μυτιλήνης «Botelis», θα βελτιώνεται συνεχώς καθώς θα «μαθαίνει» από την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Η λειτουργία του ενσωματώνεται στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων, που λειτουργεί εδώ και λίγες εβδομάδες στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης, καθώς και σε άλλα εργαλεία ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας και συναλλαγών των Δημοτών με τον Δήμο, στο πλαίσιο του πλάνου ψηφιακού μετασχηματισμού του τελευταίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

