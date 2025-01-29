Ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα έχει πιθανότητες 1,2% να πλήξει τη Γη το 2032, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) η οποία θα συντονίσει την παρακολούθησή του ώστε να προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πορεία του.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 ανακαλύφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, χάρη σε ένα ειδικό τηλεσκόπιο εντοπισμού κινδύνων, που βρίσκεται στη Χιλή. Υπολογίζεται ότι έχει μήκος 40-100 μέτρα και θα μπορούσε να πέσει στη Γη στις 22 Δεκεμβρίου 2032, σύμφωνα με τα αυτόματα συστήματα προειδοποίησης.

«Ένας αστεροειδής τέτοιου μεγέθους χτυπά τη Γη κατά μέσο όρο κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε μια περιοχή», ανέφερε η ESA. Μέχρι στιγμής, η πιθανότητα πρόσκρουσης του αστεροειδούς στη Γη ανέρχεται στο 1,2%, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ESA, με τους οποίους συμφωνούν και εκείνοι της ειδικής υπηρεσίας της NASA που ασχολείται με αυτά τα ουράνια σώματα. Ο αστεροειδής κατατάσσεται στην βαθμίδα 3 της κλίμακας Τορίνου που δημιούργησε η NASA και αφορά την πιθανότητα πρόσπτωσης ή σύγκρουσης ουράνιου σώματος με τη Γη. Η κλίμακα αυτή ξεκινά από το 0 (κανένας κίνδυνος) και φτάνει στο 10 (ολοσχερής καταστροφή).

Η ESA θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανόν οι νέες παρατηρήσεις του αστεροειδούς να οδηγήσουν στην αναθεώρηση της βαθμίδας κινδύνου στο 0. Εξήγησε ότι «είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η πιθανότητα πρόσκρουσης είναι αρχικά αυξημένη και στη συνέχεια, με τις επιπρόσθετες παρατηρήσεις, πέφτει γρήγορα στο μηδέν».

Ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Προειδοποίησης για Αστεροειδείς (IAWN), η ESA θα συντονίσει τις μελλοντικές παρατηρήσεις για να εκτιμήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον κίνδυνο μιας πρόσκρουσης. Για τον σκοπό αυτόν θα χρησιμοποιήσει το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο του Νοτίου Ευρωπαϊκού Αστεροσκοπείου που βρίσκεται στη Χιλή. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολο επειδή η τροχιά του 2024 YR4 θα τον απομακρύνει σημαντικά από τη Γη τους επόμενους μήνες. Υπάρχει επομένως η πιθανότητα οι παρατηρήσεις να μην αρκούν για «να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα πρόσκρουσης» το 2032.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιστήμονες και ο κόσμος θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2028, όταν ο αστεροειδής θα βρεθεί ξανά σε πορεία παρατήρησης από τη Γη.

Πηγή: skai.gr

