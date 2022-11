Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Samsung

Για την προώθηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας σε ερευνητές, εργαζόμενους και νέους

Η Samsung Electronics Hellas ανακοινώνει τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο και με επίκεντρο την εκπαίδευση των νέων στις ψηφιακές τεχνολογίες, η Samsung συμπράττει με ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στα γραφεία της Samsung στην Αθήνα, από τον Πρόεδρο της Samsung Electronics Hellas, Byungmoo Theofilos Shin και τον Πρύτανη του ΕΜΠ, Ανδρέα Μπουντουβή, παρουσία του Αιμιλίου Χαλαμανδάρη, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης στην Innoetics, του Γεωργίου Βαρδαξόγλου, Διευθυντή Προϊόντος Συνθετικής Ομιλίας στην Innoetics, της Ειρήνης Βασιλείου, Επικεφαλής του τμήματος Brand Marketing & Communication στη Samsung και των Αντιπρυτάνεων Ευάγγελου Σαπουντζάκη, Ιωάννη Χατζηγεωργίου και Δρόσου Γκιντίδη.

Ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, Byungmoo Shin, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι για αυτή την ξεχωριστή συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που μέσα από κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, θα παρέχει νέες δυνατότητες εξέλιξης και καινοτομίας και θα διευρύνει τους ορίζοντες πολλών νέων ερευνητών και φοιτητών. Στη Samsung, η συνεχής καινοτομία αποτελεί θεμέλιο των δραστηριοτήτων μας και, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή, δημιουργούμε ευκαιρίες για τη διαρκή εξέλιξη όλων των ανθρώπων».

Η συνεργασία έχει στόχο να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της βιομηχανίας, σε ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων με έμφαση σε κοινές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που θα ωφελήσουν σημαντικά φοιτητές, ερευνητές και εργαζόμενους της χώρας. Στόχος της συμφωνίας είναι η ανταλλαγή γνώσης σε αναπτυσσόμενα πεδία τεχνολογίας, θετικών επιστημών και τεχνολογίας AI, η παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αυτούς τους τομείς καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζομένους και ερευνητές.

Τη δημιουργία προγράμματος ανάπτυξης ταλέντων για την υλοποίηση έργων

Την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μερών σε ακαδημαϊκό επίπεδο και την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων

Αιτήσεις από κοινού σε προγράμματα εθνικής ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Το σχεδιασμό και την οργάνωση σεμιναρίων ή προγραμμάτων κατάρτισης

Τη διοργάνωση εκδηλώσεων σταδιοδρομίας και επαγγελματικής αποκατάστασης για την προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας

Δυνατότητες πρακτικής άσκησης και εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών διατριβών (PhD)



Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Ανδρέας Μπουντουβής, σημείωσε: «Η συμφωνία συνεργασίας του ΕΜΠ με τη Samsung Electronics Hellas, εταιρία με εμβληματική διεθνή βάση, αποσκοπεί στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τη μεταφορά τεχνολογίας, την καινοτομία και την αγορά εργασίας. Με γνώμονα την υποστήριξη των φοιτητών και των νέων ερευνητών μας, τη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών και ευκαιριών και την αξιοποίηση του ταλέντου και των ικανοτήτων τους, το ΕΜΠ συν-διαμορφώνει το σχετικό ελληνικό οικοσύστημα, όπου κυριαρχεί η αποδοτική αλληλεπίδραση του πανεπιστημίου με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Η συνεργασία EMΠ και Samsung σε τεχνολογίες αιχμής και ειδικά σε ψηφιακές τεχνολογίες εκτός από τις εξαιρετικά υποσχόμενες προοπτικές της έχει να αντλήσει και από success stories, όπως της Ιnnoetics, όπου απόφοιτοι του ΕΜΠ έδειξαν την κλάση τους ως startuppers».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και υπερήφανοι για το μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» δήλωσε από τη μεριά του ο Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης της Innoetics, Αιμίλιος Χαλαμανδάρης και συνέχισε: «Βρισκόμαστε ήδη 5 χρόνια μετά την εξαγορά της innoetics από τη Samsung και το όραμά μας να δημιουργηθεί ένας σημαντικός πόλος έρευνας για τον όμιλο στην χώρα συνεχίζει να πραγματοποιείται. Αναγνωρίζουμε την αξία της ειδικής σχέσης με την ερευνητική, ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα του ΕΜΠ. Το συγκεκριμένο μνημόνιο θα πλαισιώσει ένα σύνολο από δράσεις και σημαντικές συνεργασίες με τη Samsung Ελλάδας και την ομάδα μας σε πολλά επίπεδα, με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική διασύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης και των φοιτητών με την βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας».

