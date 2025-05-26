Συνεχίζεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα μουμιοποιημένα πτώματα «εξωγήινων» που βρέθηκαν στο Περού και παρουσιάστηκαν το 2023 στο Κογκρέσο του Μεξικό, πυροδοτώντας τις θεωρίες συνωμοσίας αλλά και προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Δεκάδες από αυτά τα μυστηριώδη, μουμιοποιημένα σώματα με τα τρία δάχτυλα ανακαλύφθηκαν στην έρημο Nazca από τον δημοσιογράφο και ουφολόγο Jaime Maussan, πυροδοτώντας χρόνια έρευνας για την προέλευσή τους.

Τώρα, ομάδα επιστημόνων της ομάδας του Maussan που εξέτασαν τις «εξωγήινες» μούμιες παρουσίασαν νέα ευρήματα, υποστηρίζοντας πως τα δείγματα είναι «100% αληθινά», καταρρίπτοντας τις θεωρίες άλλων ερευνητών που υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για αρχαίες κούκλες, φτιαγμένες με οστά ζώων.

Τα ευρήματά τους αφορούν δύο θηλυκές μούμιες, γνωστές ως Μαρία (κεντρική φωτογραφία) και Μονσερά, που πιθανολογείται ότι πέθαναν πριν από περισσότερα από 1.200 χρόνια.

Στην περίπτωση της Μονσερά, οι ερευνητές υποθέτουν ότι ήταν μεταξύ 16 και 25 ετών όταν πέθανε, από σημαντικό τραύμα που υπέστη

Ο Δρ Zalce, πρώην διευθυντής του Ιατρικού Τμήματος του Ναυτικού του Μεξικού, ανέλυσε 21 από τα ασυνήθιστα πτώματα, εξετάζοντας χαρακτηριστικά όπως δακτυλικά αποτυπώματα, φθορά των οστών, οδοντικές δομές, μυϊκή ανατομία και εσωτερικά όργανα. Σύμφωνα με την Daily Mail, η τελευταία ανάλυση του ρίχνει «φως» στα αίτια θανάτου αυτών των πλασμάτων.

Οι αξονικές τομογραφίες στη Μονσερά έδειξαν πως πιθανότατα πέθανε από τραύμα διάτρησης στο στήθος, συγκεκριμένα ανάμεσα στο 5ο και το 6ο πλευρό, με το οποίο έζησε ωστόσο μεγάλο διάστημα.

Η Μαρία εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών όταν πέθανε.

Οι αξονικές τομογραφίες στη μούμια της αποκάλυψαν σημάδια από δαγκώματα, κατάγματα, θρόμβους αίματος στον ιστό και σημάδια εσωτερικού τραύματος.

Η πληγή σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ στη μούμια της Μαρίας, που υποδηλώνει ότι μπορεί να σκοτώθηκε πέφτοντας από γκρεμό

Ο Δρ Zalce και η ομάδα του εντόπισαν ακόμα ένα σημαντικό κόψιμο κοντά στο κάτω μέρος της λεκάνης, δύο σπασμένους σπόνδυλους στην ουρά, πολλά μικρά σημάδια στον ιστό καθώς και μια πληγή σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η Μαρία μπορεί να έπεσε από έναν γκρεμό και να χτύπησε σε βράχους κατά τη διάρκεια της πτώσης.

«Πρόκειται για ακόμα περισσότερα στοιχεία, ξεκάθαρα και αδιάσειστα, ότι αυτά τα σώματα είναι 100% αυθεντικά, πραγματικά και οργανικά, που κάποτε ήταν ζωντανά», δήλωσε ο δρ Zalce στην DailyMail.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, η κάθε μούμια έχει δύο πόδια και δύο χέρια, με τρία δάχτυλα σε κάθε χέρι ενώ οι σκελετοί τους είναι από δυνατά αλλά ελαφριά οστά.

Ο αναδιπλούμενος λαιμός και το μακρύ κρανίο τους παρουσιάζουν «τυπικά χαρακτηριστικά πτηνών» ενώ διαπιστώθηκε ότι καμία δεν είχε δόντια.

Σύμφωνα τέλος με τους ερευνητές, μέσα στις σορούς βρέθηκαν εμφυτεύματα από κάδμιο και μέταλλα οσμίου – το όσμιο είναι ένα από τα πιο σπάνια στοιχεία στον φλοιό της Γης και θεωρείται το σπανιότερο πολύτιμο μέταλλο.

