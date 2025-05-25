Τον επόμενο μήνα θα διεξαχθεί στην Κίνα το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα πυγμαχίας μεταξύ ρομπότ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα» στην τηλεόραση ΣΚΑΪ.

Όπως τονίζεται, προχθές έγινε η πρώτη δοκιμή, με τα ρομπότ να μπαίνουν μάλιστα στη διαδικασία να παλέψουν μεταξύ τους σε μια πρώτη δοκιμαστική περίοδο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το τουρνουά γίνεται προκειμένου να δημιουργηθούν νέα δεδομένα όσον αφορά τη συγκεκριμένη πολεμική τέχνη.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο παρακάτω βίντεο:

