Τεχνολογία -Κβαντική Δικτύωση: Το Ίντερνετ του Μέλλοντος αρχίζει σήμερα

Η τεχνολογία προχωρά με άλματα, και ένα από τα πιο εντυπωσιακά βήματα που είναι σε εξέλιξη είναι η δημιουργία του λεγόμενου κβαντικού Ίντερνετ, με απλά λόγια ενός νέου τύπου διαδικτύου που υπόσχεται απίστευτες ταχύτητες, απόλυτη ασφάλεια και επαναστατικές δυνατότητες για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό η Cisco, ανακοίνωσε ότι προχωρά έμπρακτα στην ανάπτυξη της κβαντικής δικτύωσης, της τεχνολογίας δηλαδή που θα επιτρέψει στους κβαντικούς υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους και να λειτουργούν μαζί, όπως κάνουν σήμερα οι απλοί υπολογιστές μέσω του ίντερνετ.

Αυτό το νέο είδος υπολογιστών, οι κβαντικοί υπολογιστές, θα μπορούν να λύσουν προβλήματα που σήμερα χρειάζονται χρόνια, όπως για παράδειγμα η ανακάλυψη νέων φαρμάκων ή η ανάλυση πολύπλοκων δεδομένων. Όμως για να δουλέψουν σε μεγάλη κλίμακα, χρειάζονται κάτι παραπάνω από υπολογιστική ισχύ, χρειάζονται ένα δίκτυο που να μπορεί να τους ενώνει και να τους αφήνει να "συνεργάζονται".

Το δίκτυο αυτό είναι που φτιάχνει τώρα η Cisco. Με το νέο της «κβαντικό chip», καταφέρνει να κάνει τα πρώτα βήματα για ένα πραγματικά κβαντικό ίντερνετ, το οποίο θα είναι ταχύτατο, ενεργειακά αποδοτικό και συμβατό με τις σημερινές υποδομές (όπως οι οπτικές ίνες). Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν επιστημονική φαντασία, αλλά σύμφωνα με τη Cisco, αυτά που κάποτε φάνταζαν δεκαετίες μακριά, έρχονται μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Η εποχή του κβαντικού κόσμου δεν είναι πια μακριά και η επανάσταση μόλις ξεκίνησε.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο αυτό την εβδομάδα που μας πέρασε η Cisco ανακοίνωσε δύο σημαντικές εξελίξεις:

Παρουσίαση του Quantum Network Entanglement Chip της Cisco, ενός πρωτοποριακού ερευνητικού προτύπου που επιτρέπει την αναβάθμιση των κβαντικών δικτύων και τη σύνδεση κβαντικών επεξεργαστών για την υλοποίηση εφαρμογών. Εγκαινίαση των Cisco Quantum Labs, του εξειδικευμένου ερευνητικού της κέντρου στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, όπου επιστήμονες και μηχανικοί αναπτύσσουν τις τεχνολογίες κβαντικής δικτύωσης του μέλλοντος.

Υπερβαίνοντας τα όρια στην κβαντική τεχνολογία

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι σημερινοί κβαντικοί επεξεργαστές διαθέτουν μόλις μερικές εκατοντάδες qubit, ενώ για χρήσιμες εφαρμογές απαιτούνται εκατομμύρια. Ακόμη και τα πιο φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης κβαντικών υπολογιστικών συστημάτων προβλέπουν λίγες μόνο χιλιάδες qubit μέχρι το 2030. Πριν από μερικές δεκαετίες, το κλασικό computing αντιμετώπιζε παρόμοιες προκλήσεις, μέχρι που ξεκινήσαμε να συνδέουμε μικρότερους κόμβους μέσω δικτυακών υποδομών, δημιουργώντας ισχυρά distributed συστήματα σε Data Centers και στο Cloud.

Όπως σταδιακά εγκαταλείφθηκαν τα μεγάλα συγκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα κλασικών υπολογιστών, έτσι και το μέλλον των κβαντικών υπολογιστών δεν βρίσκεται σε έναν ενιαίο απομονωμένο υπολογιστή. Αντιθέτως, κλιμακούμενα κβαντικά Data Centers, όπου επεξεργαστές συνεργάζονται μέσω εξειδικευμένων δικτύων, θα αποτελούν τον πρακτικό και υλοποιήσιμο δρόμο του μέλλοντος. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν κβαντικούς επεξεργαστές θα επωφεληθούν από τις τεχνολογίες κβαντικής δικτύωσης της Cisco για να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους. Με τη δημιουργία αυτής της υποδομής, η Cisco συμβάλλει στη δυναμική εξέλιξη ολόκληρου του κβαντικού οικοσυστήματος.

Το Quantum Network Entanglement Chip της Cisco

Βασικό στοιχείο της οράματός της Cisco για την κβαντική δικτύωση, όπως ανακοίνωσε, είναι το Quantum Network Entanglement Chip της Cisco, που αναπτύχθηκε ως πρωτότυπο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα. Το chip αυτό παράγει κβαντικά συνδεδεμένα φωτόνια που επιτρέπουν στιγμιαία επικοινωνία ανεξαρτήτως απόστασης μέσω κβαντικής τηλεμεταφοράς, όπως το είχε περιγράψει ο Αϊνστάιν ως "παράδοξη δράση από απόσταση."

Από το εργαστήριο στην πραγματικότητα

Παρόλο που η Cisco γιορτάζει τα επίσημα εγκαίνια του Cisco Quantum Labs στο Σάντα Μόνικα, η ομάδα της, όπως επισημαίνεται, εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω στα θεμέλια της κβαντικής δικτύωσης. Το εργαστήριο λειτουργεί ως χώρος όπου οι ερευνητές πειραματίζονται με λύσεις κβαντικής δικτύωσης που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Περισσότερα στοιχεία της εν λόγω τεχνολογίας, θα ανακοινωθούν σύντομα καθώς ολοκληρώνεται το όραμά της εταιρείας για την κβαντική δικτύωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.