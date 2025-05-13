Ανοιχτή στο να τροποποιήσει το νόμο περί τεχνητής νοημοσύνης της ΕΕ μετά από μια επικείμενη αναθεώρηση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος της Επιτροπής στη Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Τεχνολογία που διοργανώνει το Politico.

Ο Κίλιαν Γκρος, επικεφαλής της Επιτροπής στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, απέκλεισε το ενδεχόμενο ριζικής μεταρρύθμισης των κανόνων και δήλωσε ότι η απλούστευση της εφαρμογής είναι το πρώτο μέλημα της Επιτροπής. Αλλά «αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα εξετάσουμε επίσης εάν χρειαζόμαστε στοχευμένες αλλαγές».

Αυτό έρχεται καθώς η ΕΕ επανεξετάζει μια σειρά νόμων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας απορρύθμισης που αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας της και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της.

Όταν ρωτήθηκε αν η Επιτροπή ήταν ανοιχτή στο να αλλάξει τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Γκρος δήλωσε: «Η πρώτη μας εστίαση, φυσικά, θα είναι να απλοποιήσουμε την εφαρμογή για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να την κάνουμε ευκολότερη για τις εταιρείες» και «παρόλα αυτά αποτελεσματική».

«Προς το παρόν, μπορώ να πω ότι δεν προβλέπουμε πραγματικά να ανοίξουμε ξανά τον Νόμο περί Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε, αλλά «αν συμβεί κάτι, σίγουρα θα μπει στο κάδρο μας».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι ένας νέος κώδικας δεοντολογίας για τη βιομηχανία — ένα εθελοντικό σύνολο κανόνων που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει προστατευτικά κιγκλιδώματα για τα πιο επικίνδυνα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης — θα τεθεί σε ισχύ σε εβδομάδες, αφού η Επιτροπή έχασε την προθεσμία της 2ας Μαΐου για τους κανόνες.

Ο πολυαναμενόμενος κώδικας για την τεχνητή νοημοσύνη γενικής χρήσης θα περιγράφει πώς πάροχοι όπως το ChatGPT μπορούν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του νόμου περί τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 2 Αυγούστου για αυτά τα μοντέλα.

Το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης θα δημοσιεύσει τον κώδικα πολύ πριν από την προθεσμία του Αυγούστου, δήλωσε ο Γκρος, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πετύχει το ορόσημο του Μαΐου εν μέσω έντονων πιέσεων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

