Μασκ: Παρουσίασε βίντεο με ένα... ρομπότ Tesla να χορεύει

Βίντεο με ένα ρομπότ Tesla να... χορεύει, αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ο Ίλον Μασκ, προκαλώντας επιδοκιμαστικά σχόλια.

Όπως αναφέρει το μήνυμα του μηχανικού της Tesla Μίλαν Κόβατς που αναδημοσίευσε ο Μασκ, το ρομπότ είναι πλήρως εκπαιδευμένο στην προσομοίωση με RL (Ενισχυτική Μάθηση). Πολλές βελτιστοποιήσεις και διορθώσεις έχουν εφαρμοστεί στον κώδικα εκπαίδευσης προσομοίωσης-σε-πραγματικότητα, τονίζεται.

Όπως διευκρινίζεται, το ρομπότ συνδέεται με καλώδιο για την περίπτωση πτώσης (αλλά δεν συγκρατεί το ρομπότ), καθώς αυτό είναι ένα πρώιμο αποτέλεσμα, με την πλήρη σταθερότητα να επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα.

More coming shortly! The team has been working very hard in the background.



Entirely trained in simulation with RL. Many optimizations and fixes have been put in place in our sim-to-real training code.



The cable is there in case of a fall (not actually holding the bot) since… https://t.co/aMEUhDbX4a — Milan Kovac (@_milankovac_) May 13, 2025

Πηγή: skai.gr

