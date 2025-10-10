Δύο νεοανακαλυφθέντες κομήτες θα πραγματοποιήσουν αυτό το μήνα την πιο κοντινή τους προσέγγιση στη Γη.

Οι κομήτες αποτελούνται από πάγο, κατεψυγμένα αέρια και βράχους, και καθώς ταξιδεύουν κοντά σε αστέρια όπως ο ήλιος, η θερμότητα τους αναγκάζει να απελευθερώσουν αέριο και σκόνη, γεγονός που δημιουργεί τις χαρακτηριστικές ουρές τους.

Οι ερευνητές εντόπισαν τον κομήτη C/2025 A6 Lemmon στις 3 Ιανουαρίου, ενώ ο C/2025 R2 SWAN εντοπίστηκε πρόσφατα για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη στενή του προσέγγιση στον ήλιο, σύμφωνα με τον Qicheng Zhang, μεταδιδακτορικό ερευνητή που μελετά την αστρονομία μικρών σωμάτων στο Αστεροσκοπείο Lowell στο Φλάγκσταφ της Αριζόνα.

Για τους ενθουσιώδεις παρατηρητές του ουρανού, είναι η κατάλληλη στιγμή να εντοπίσουν τους κομήτες με κιάλια ή τηλεσκόπια, επειδή και οι δύο έχουν μακράς περιόδου, οβάλ τροχιές που τους οδηγούν γύρω από τον ήλιο, πράγμα που σημαίνει ότι θα βρίσκονται κοντά στη Γη μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο κομήτης SWAN δεν θα επανεμφανιστεί για άλλα 650 έως 700 χρόνια, ενώ ο Lemmon θα παραμείνει εκτός οπτικού πεδίου για 1.300 χρόνια, δήλωσε η Carrie Holt, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και αστρονόμος στο Αστεροσκοπείο Las Cumbres, ένα παγκόσμιο δίκτυο αστεροσκοπείων.

«Ο SWAN είναι ορατός μόνο νωρίς το βράδυ — αμέσως μόλις πέσει τι σκοτάδι», έγραψε σε ένα email ο Quanzhi Ye, αναπληρωτής ερευνητής στο τμήμα αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ. «Ο Lemmon είναι πλέον ορατό λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, αλλά σύντομα θα γίνει ορατό μόνο τα βράδια και τις νύχτες».

Και οι δύο κομήτες εμφανίζονται κοντά στον ήλιο όπως φαίνονται από τη Γη, επομένως υπάρχει μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα κάθε μέρα για να τους παρατηρήσουμε, πρόσθεσε ο Ye.

Ο SWAN θα κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στη Γη — σε απόσταση 38,6 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από εμάς — στις 20 Οκτωβρίου, ενώ ο Lemmon θα ταλαντευτεί σε απόσταση 88,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας στις 21 Οκτωβρίου, είπε ο Ye.

Και οι δύο κομήτες φαίνονται παρόμοιοι στις εικόνες, περιτριγυρισμένοι από πράσινο αέριο με μακριές ουρές να ρέουν πίσω τους, είπε ο Zhang.

Οι αστρονόμοι προσπαθούν να παρατηρήσουν και τους δύο για να μάθουν περισσότερα για τους κομήτες μακράς περιόδου, οι οποίοι έχουν τροχιές που διαρκούν 200 χρόνια ή περισσότερο.

Οι κομήτες μακράς περιόδου έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στην παγωμένη άκρη του ηλιακού μας συστήματος, στο Νέφος του Όορτ, ένα σφαιρικό κέλυφος από παγωμένα σώματα, είπε η Holt. Αυτοί οι κομήτες πιθανότατα σχηματίστηκαν κοντά σε γιγάντιους πλανήτες όπως ο Δίας και ο Κρόνος, πριν δεχτούν μια βαρυτική ώθηση στα περίχωρα του ηλιακού μας συστήματος πριν από δισεκατομμύρια χρόνια - όπου και διατηρούνται σε βαθιά κατάψυξη από τότε, πρόσθεσε.

«Όταν κάποιος ωθείται πίσω προς τον ήλιο, βλέπουμε υλικά που έχουν αλλάξει ελάχιστα από την αρχή του ηλιακού συστήματος», έγραψε η Holt σε email. «Καθώς οι πάγοι τους αρχίζουν να μετατρέπονται από στερεό σε αέριο, έχουμε μια γεύση από τα αρχικά δομικά στοιχεία του ηλιακού μας συστήματος και έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πώς συνδυάζονται πλανητικά συστήματα σαν το δικό μας».

Χαρακτηριστικά των κομητών

Ο κομήτης Lemmon είναι ορατός σε όσους ζουν στο Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ ο SWAN ευνοεί τους παρατηρητές του ουρανού στο Νότιο Ημισφαίριο - αλλά γίνεται ορατός και στο Βόρειο Ημισφαίριο, είπε ο Ye.

Ο Lemmon αναμένεται να γίνει πιο φωτεινός τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ ο SWAN πιθανότατα θα εξασθενίσει σύντομα, πρόσθεσε.

Επίσης, ο κομήτης Lemmon θα κρυφτεί πίσω από τον ήλιο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια θα γίνει ορατός μόνο για παρατηρητές στο Νότιο Ημισφαίριο.

Ο Ουκρανός ερασιτέχνης αστρονόμος Βλαντιμίρ Μπεζούγκλι ανακάλυψε τον κομήτη SWAN μέσω εικόνων που τράβηξε το όργανο Solar Wind ANisotropies, στο διαστημόπλοιο Solar and Heliospheric Observatory, ένα κοινό πρόγραμμα της NASA και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας για τη μελέτη του ήλιου.

Ο κομήτης Swan

Ο Lemmon εντοπίστηκε από το Αστεροσκοπείο Mount Lemmon στην Αριζόνα στο πλαίσιο της Έρευνας Ουρανού Catalina, ενός έργου που χρηματοδοτείται από τη NASA και σαρώνει τον νυχτερινό ουρανό για αντικείμενα κοντά στη Γη, όπως αστεροειδείς, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη Γη.

Πώς να εντοπίσετε τους κομήτες

Η Holt συνιστά στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν κιάλια και να παρατηρούν από μια σκοτεινή περιοχή μακριά από τη φωτορύπανση. Πλήθος εφαρμογών μπορούν να δείξουν πού βρίσκονται οι κομήτες σε πραγματικό χρόνο, είπε.

«Μπορείτε ακόμη και να προσπαθήσετε να το δείτε με την κάμερα του τηλεφώνου σας», είπε ο Holt, «αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σε μεγαλύτερη έκθεση μερικών δευτερολέπτων και στοχεύοντάς το στον ουρανό».

Αν ο ουρανός δεν είναι καθαρός στην περιοχή σας το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου, το Virtual Telescope Project θα μοιραστεί μια ζωντανή μετάδοση και των δύο κομητών από τηλεσκόπια κάτω από τον σκοτεινό ουρανό στο Manciano της Ιταλίας.

